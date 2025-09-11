ICONSPORT_268698_0339

Trois recrues en septembre, l’OL est sur le coup

OL11 sept. , 9:30
parGuillaume Conte
Le mercato est terminé mais l'OL réfléchit toujours à la possibilité de renforcer un effectif qui semble un peu juste pour faire face aux exigences sur tous les tableaux. 
L’Olympique Lyonnais a parfaitement débuté sa saison, et espère surtout que la trêve internationale n’aura pas ruiné la bonne dynamique des trois premiers matchs, qui se sont conclus par trois victoires. Les réponses ne vont pas tarder avec la reprise de la Ligue 1 ce dimanche à Rennes, puis l’entrée en lice en Europa League le jeudi suivant. Pour jouer sur les deux tableaux, l’OL va devoir puiser dans son effectif et ne plus se contenter d’utiliser son 11 de départ chaque week-end. C’est ce qui inquiète les observateurs lyonnais, pour qui le mercato a énormément permis de dégraisser, au point que l’effectif soit désormais bien juste. 

L'OL va explorer d'autres marchés

Le Progrès souligne ainsi ce jeudi que, si la masse salariale a beaucoup baissé, tenir la route cette saison sera très compliqué, notamment à deux postes en particulier. Le souci en défense centrale a été identifié par Matthieu Louis-Jean, qui ne s’interdît pas de recruter un joueur à ce poste sur « d’autres marchés ». C’est à dire un élément libre ou un joueur qui peut être recruté en tant que joker. Les solutions sont beaucoup moins nombreuses qu’en fin de mercato, mais ce problème en défense centrale a au moins été identifié. C’est aussi le cas au poste de latéral droit, où le manque a aussi été constaté, même si Téo Barisic et Ruben Kluivert peuvent dépanner. 

Lire aussi

L'OL va payer cher sa grosse erreur du mercatoL'OL va payer cher sa grosse erreur du mercato
Autre recrue possible, celle d’un avant-centre. La venue de Martin Satriano ne rassure pas grand monde, surtout quand l’OL a perdu des joueurs forts comme Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze cet été. La cellule de recrutement travaille à la venue d’un avant-centre pour compléter l’équipe, souligne Le Progrès, tout en sachant qu’il sera très difficile de trouver un joueur capable d’avoir de l’impact dans une telle équipe, et qui ne peut donc pas être transféré pour un gros montant. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_259036_0157
PSG

Le coup de sang du PSG, le Barça sous pression

ICONSPORT_269776_0623
Equipe de France

EdF : Akliouche a gagné sa place en une minute

ICONSPORT_269776_0452
PSG

PSG : Barcola à Madrid, le Real est mort de rire

ICONSPORT_259399_0311
OM

OM : Il refuse de partir, De Zerbi bouillonne

Fil Info

11:00
Le coup de sang du PSG, le Barça sous pression
10:30
EdF : Akliouche a gagné sa place en une minute
10:00
PSG : Barcola à Madrid, le Real est mort de rire
9:00
OM : Il refuse de partir, De Zerbi bouillonne
8:40
Bouaddi au PSG, le coup de génie de Luis Campos
8:20
L'OL va payer cher sa grosse erreur du mercato
8:00
OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !
7:00
TV : OM - Lorient, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
23:40
L’OM s’est raté, Labrune nargue McCourt

Derniers commentaires

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

La modération fait quoi 🤣

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

Ce qui esf bien avec ce nouveau forum eet que tu ne peux pas mettre en PV ma petite Kenny Du coup, on voit que tu vie sur les articles et que tu ne va jamais sue ceux de ton vieux club de banlieue

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Il faut te calmer. C'est toi qui embrouille, moi je dis seulement ce que j'ai à dire.

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Tu t embrouilles avec tes comptes fake 🤣

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Je me rappelle que cela faisait partie de tes délires parmi d'autre énormités que tu as pu écrire ici.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading