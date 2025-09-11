Trois recrues en septembre, l’OL est sur le coup

Le mercato est terminé mais l'OL réfléchit toujours à la possibilité de renforcer un effectif qui semble un peu juste pour faire face aux exigences sur tous les tableaux.

L’Olympique Lyonnais a parfaitement débuté sa saison, et espère surtout que la trêve internationale n’aura pas ruiné la bonne dynamique des trois premiers matchs, qui se sont conclus par trois victoires. Les réponses ne vont pas tarder avec la reprise de la Ligue 1 ce dimanche à Rennes, puis l’entrée en lice en Europa League le jeudi suivant. Pour jouer sur les deux tableaux, l’OL va devoir puiser dans son effectif et ne plus se contenter d’utiliser son 11 de départ chaque week-end. C’est ce qui inquiète les observateurs lyonnais, pour qui le mercato a énormément permis de dégraisser, au point que l’effectif soit désormais bien juste.

L'OL va explorer d'autres marchés

Le Progrès souligne ainsi ce jeudi que, si la masse salariale a beaucoup baissé, tenir la route cette saison sera très compliqué, notamment à deux postes en particulier. Le souci en défense centrale a été identifié par Matthieu Louis-Jean, qui ne s'interdît pas de recruter un joueur à ce poste sur d'autres marchés. C'est à dire un élément libre ou un joueur qui peut être recruté en tant que joker. Les solutions sont beaucoup moins nombreuses qu'en fin de mercato, mais ce problème en défense centrale a au moins été identifié. C'est aussi le cas au poste de latéral droit, où le manque a aussi été constaté, même si Téo Barisic et Ruben Kluivert peuvent dépanner.

Autre recrue possible, celle d’un avant-centre. La venue de Martin Satriano ne rassure pas grand monde, surtout quand l’OL a perdu des joueurs forts comme Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze cet été. La cellule de recrutement travaille à la venue d’un avant-centre pour compléter l’équipe, souligne Le Progrès, tout en sachant qu’il sera très difficile de trouver un joueur capable d’avoir de l’impact dans une telle équipe, et qui ne peut donc pas être transféré pour un gros montant.