L'ambiance est devenue très morose du côté de l'Olympique Lyonnais, et les récents résultats sportifs ne rassurent personne. Mais c'est la situation comptable qui fait trembler les supporters les plus acharnés.

A ce stade de la saison, il est légitime de se demander ce qu'il adviendra du club dirigé par Michele Kang s'il ne se qualifie pas pour la Ligue des champions, ou au moins l'Europa Ligue la saison prochaine. Le pire est envisageable, même si les comptables de Wish qui peuplent les réseaux sociaux veulent faire croire le contraire. Les mêmes qui l'an dernier accusaient la DNCG d'en vouloir personnellement à John Textor et à l'OL. Barth Ruzza n'a jamais fait partie de ces derniers, et il admet être de nouveau très inquiet pour son club de coeur.

Sur les réseaux sociaux, l'inventeur de la célèbre formule « L’Olympique lyonnais est une formidable raison d’être heureux » admet qu'il n'est pas si facile d'être optimiste pour l'OL. « La situation de l’OL n’a rien de ponctuel. La crise est inscrite dans le temps et sans artifice et des mises au pot, on s’en sortira jamais ! JT et ses complices ont fracassé le club. À date, je pense que nous passerons la DNCG cet été, mais pour quelle saison prochaine ? La honte Forza l'OL, explique l’ancien présentateur d’OL Night System sur la chaîne officielle du club, qui craint que cela plombe pour longtemps la vie du club rhodanien. Evidemment, j'ai peur Gone. Plusieurs saisons (à venir) quelconques ne me fascinent pas. »