L'OL est dans le dur
Nicolas Tagliafico

« Textor et ses complices ont fracassé l’OL » : Le pire arrive

OL11 avr. , 12:00
parClaude Dautel
6
L'ambiance est devenue très morose du côté de l'Olympique Lyonnais, et les récents résultats sportifs ne rassurent personne. Mais c'est la situation comptable qui fait trembler les supporters les plus acharnés.
La défaite de Monaco face au Paris FC peut permettre à l'OL de repasser en cas de victoire dimanche face à Lorient, et cela est un petit rayon de soleil qui se profile au-dessus de la capitale des Gaules. Car pour le reste, c'est la déprime totale. Et les menaces venues du Brésil, où John Textor a décidé de faire un procès à Lyon pour récupérer de l'argent qu'il affirme avoir prêté à l'OL, s'ajoutent à l'annonce par la DNCG de l'état des finances de l'Olympique Lyonnais. Un tableau très noir qui intervient au moment où l'avenir est plus qu'incertain.
A ce stade de la saison, il est légitime de se demander ce qu'il adviendra du club dirigé par Michele Kang s'il ne se qualifie pas pour la Ligue des champions, ou au moins l'Europa Ligue la saison prochaine. Le pire est envisageable, même si les comptables de Wish qui peuplent les réseaux sociaux veulent faire croire le contraire. Les mêmes qui l'an dernier accusaient la DNCG d'en vouloir personnellement à John Textor et à l'OL. Barth Ruzza n'a jamais fait partie de ces derniers, et il admet être de nouveau très inquiet pour son club de coeur.
Sur les réseaux sociaux, l'inventeur de la célèbre formule « L’Olympique lyonnais est une formidable raison d’être heureux » admet qu'il n'est pas si facile d'être optimiste pour l'OL. « La situation de l’OL n’a rien de ponctuel. La crise est inscrite dans le temps et sans artifice et des mises au pot, on s’en sortira jamais ! JT et ses complices ont fracassé le club. À date, je pense que nous passerons la DNCG cet été, mais pour quelle saison prochaine ? La honte Forza l'OL, explique l’ancien présentateur d’OL Night System sur la chaîne officielle du club, qui craint que cela plombe pour longtemps la vie du club rhodanien. Evidemment, j'ai peur Gone. Plusieurs saisons (à venir) quelconques ne me fascinent pas. »
6
Articles Recommandés
Embolo Rongier Lepaul ICONSPORT_363582_0134
TV

TV : Rennes - Angers, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Kroupi ICONSPORT_309870_0143
PSG

Junior Kroupi crucifie Arsenal, le PSG doit foncer

ICONSPORT_272416_0144
OM

L'OM à Marbella saison 2

Dro Fernandez
PSG

Dro ne joue pas, l'Espagne agresse le PSG

Fil Info

11 avr. , 14:40
TV : Rennes - Angers, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
11 avr. , 14:20
Junior Kroupi crucifie Arsenal, le PSG doit foncer
11 avr. , 14:00
L'OM à Marbella saison 2
11 avr. , 13:40
Dro ne joue pas, l'Espagne agresse le PSG
11 avr. , 13:20
L'OL en pole sur le dossier Thomas Kristensen
11 avr. , 13:00
OM : Le nouveau Greenwood trouvé pour 27 ME
11 avr. , 12:40
Le PSG prêt à miser 90ME sur Morgan Rogers
11 avr. , 12:20
Le match amical Lens-Rouen diffusé en direct sur Ligue 1+
11 avr. , 12:20
OM : Pourquoi Habib Beye pourraît quitter Marseille en fin de saison

Derniers commentaires

« Textor et ses complices ont fracassé l’OL » : Le pire arrive

… par contre certains clubs ont plutot interet de ce qualifier ^^…. ??😳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

« Textor et ses complices ont fracassé l’OL » : Le pire arrive

On passera la DNCG meme sans qualif pour la C1 par contre certains clubs ont plutot interet de ce qualifier ^^

L'OL en pole sur le dossier Thomas Kristensen

LoL est surtout en pôle sur le dossier Tala Grösse Krise … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

TV : Une grande voix écartée de la Ligue 1, c'est honteux

… sur la chaîne L'Equipe, qui de son côté réfléchit toujours au maintien de L'Equipe du soir.… Il ne réfléchissent pas, ils n’ont pas de soussou tellement plus personne ne regarde … 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Le nouveau Greenwood trouvé pour 27 ME

« Il se trame que Greenwood parte >>, personne n’en sait rien puisque Greenwood a dit qu’il veut un club qui joue la LdC donc tant que le championnat n’est pas fini personne ne peut savoir sauf lui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading