L1 : Fin de série, Monaco explose à Paris

Les chèques du Qatar y sont pour beaucoup.
Sergio, le PSG Champion d'Europe en gagnant la CL, vainqueur de la Supercoupe d'Europe, Champion du Monde en gagnant la Coupe Intercontinentale, et pour toi il est très très loin d'être un grand club européen et mondial !!! Tu as déjà sorti beaucoup d'inepties et d'âneries, mais là... Tu exploses tes standards.
Quel titre de merde !
Bravo et merci Paris
Greewood passeur
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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