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L1 : Fin de série, Monaco explose à Paris

Ligue 110 avr. , 20:58
parMehdi Lunay
1
29e journée de Ligue 1
Stade Jean-Bouin
Paris FCMonaco 4-1
Buts : Ikoné (4e, 21e), Immobile (8e), Koleosho (72e) pour le PFC ; Balogun (36e) pour Monaco
Après 7 succès de rang en Ligue 1, Monaco tombait lourdement à Paris. L'ASM avait bien entamé la rencontre dans le jeu mais le réalisme parisien était foudroyant. Ikoné ouvrait le score de la tête à l'issue d'un contre rapide. Immobile nettoyait lui la lucarne monégasque après moins de 8 minutes. Maxime Lopez était proche d'un but exceptionnel sur une action collective géniale. Ce n'était que partie remise avec le doublé d'Ikoné. L'autre homme fort du PFC était Kevin Trapp. Le gardien allemand écœurait les attaquants de Monaco.
Il devait néanmoins s'incliner devant Balogun dans un premier acte fou. Le rythme redescendait nettement en seconde période et Monaco se créait beaucoup moins d'occasions. Pire, Koleosho corsait l'addition sur une frappe sublime. Avec ce succès 4-1, le Paris FC assure sans doute son maintien. Le club parisien est 12e (35 points). Coup d'arrêt pour Monaco. 5e (49 points), l'ASM risque de voir Lille et l'OM prendre leurs distances au classement.

Ligue 1

10 avril 2026 à 19:00
Paris
Ikoné4'Immobile8'Ikoné21'Koleosho71'
4
1
Match terminé
Monaco
Balogun36'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
87
ENTRE
W. Geubbels
ParisParis
SORT
M. Simon
ParisParis
Remplacement
87
ENTRE
M. Bieveth
MonacoMonaco
SORT
F. Balogun
MonacoMonaco
Remplacement
75
ENTRE
A. Gory
ParisParis
SORT
C. Immobile
ParisParis
But
71
L. Koleosho
ParisParis
Voir Les Détails Complets Du Match
1
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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