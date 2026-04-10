L1 : Fin de série, Monaco explose à Paris

29e journée de Ligue 1

Stade Jean-Bouin

Buts : Ikoné (4e, 21e), Immobile (8e), Koleosho (72e) pour le PFC ; Balogun (36e) pour Monaco

Après 7 succès de rang en Ligue 1, Monaco tombait lourdement à Paris. L'ASM avait bien entamé la rencontre dans le jeu mais le réalisme parisien était foudroyant. Ikoné ouvrait le score de la tête à l'issue d'un contre rapide. Immobile nettoyait lui la lucarne monégasque après moins de 8 minutes. Maxime Lopez était proche d'un but exceptionnel sur une action collective géniale. Ce n'était que partie remise avec le doublé d'Ikoné. L'autre homme fort du PFC était Kevin Trapp. Le gardien allemand écœurait les attaquants de Monaco.

Il devait néanmoins s'incliner devant Balogun dans un premier acte fou. Le rythme redescendait nettement en seconde période et Monaco se créait beaucoup moins d'occasions. Pire, Koleosho corsait l'addition sur une frappe sublime. Avec ce succès 4-1, le Paris FC assure sans doute son maintien. Le club parisien est 12e (35 points). Coup d'arrêt pour Monaco. 5e (49 points), l'ASM risque de voir Lille et l'OM prendre leurs distances au classement.