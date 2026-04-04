John Textor - Botafogo
John Textor - Olympique Lyonnais

Botafogo attaque l'OL et réclame 125ME !

OL04 avr. , 16:15
parClaude Dautel
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Ce samedi, le club de Botafogo, toujours dirigé par John Textor, annonce avoir saisi la justice afin de réclamer 125 millions d'euros à l'OL. L'équipe brésilienne, qui a déposé sa requête vendredi, entend bien récupérer ce que Lyon est supposé lui devoir.
C'est désormais la guerre totale entre l'Olympique Lyonnais et Botafogo, ou plutôt entre les actuels dirigeants de l'OL et John Textor. Constatant que le club désormais géré par Michele Kang lui réclamait de rembourser des gros montants et soupçonnait l'homme d'affaires américain d'avoir fait des tours de passe-passe, par exemple dans le transfert de Jeffinho, John Textor a rapidement contre-attaqué. En effet, dans un communiqué publié ce samedi, le club brésilien annonce avoir attaqué l'Olympique Lyonnais devant la justice en réclamant 745 millions de reais brésiliens, soit 125 millions d'euros.

Botafogo estime avoir sauvé l'OL

« Botafogo a déposé ce vendredi des actions contre l'Olympique Lyonnais auprès de la justice, en raison de dettes qui dépassent 125 millions d'euros. L'objectif est d'assurer le retour des montants dus, essentiels au renforcement du projet sportif Alvinegro, et de protéger le patrimoine du Club. Comme c'est de notoriété publique depuis l'incorporation de la SAF, en 2022, Botafogo a intégré le Groupe Eagle, un réseau de multiclubs dirigé par John Textor. En tant que stratégie compétitive, un modèle collaboratif de gestion financière et de joueurs a été adopté par tous les clubs du groupe. Ce modèle a contribué à des conquêtes historiques pour le Botafogo, telles que la Copa Libertadores et le Championnat Brésilien de 2024. Pour l'Olympique Lyonnais, cette collaboration a également eu un impact historique lors de la première année sous la direction de John Textor, sortant le club de la zone de relégation et d'une chute imminente, et le qualifiant pour la Ligue Europa en seulement une fenêtre de transferts. Eagle Football a acquis l'Olympique Lyonnais dans une situation d'insolvabilité fin 2022, avec toutes les banques exigeant le paiement de la dette, et sous la menace de sanctions sévères de la DNCG dès le premier jour de contrôle par Eagle », explique Botafogo, avant de s'en prendre à la nouvelle équipe dirigeante de l'Olympique Lyonnais.
« Dans ce contexte, le Botafogo a réalisé des apports financiers successifs, totalisant plus de 745 millions de R$, sous forme de prêts, avec l'attente claire d'un remboursement dans des conditions préalablement établies. Par la suite, au milieu de conflits internes entre les associés du Groupe Eagle, la nouvelle présidente de l'Olympique Lyonnais a rompu unilatéralement l'accord de collaboration. Malgré les bénéfices tirés des ressources reçues, le club français a omis de remplir les obligations souscrites, refusant d'effectuer le paiement de la dette de 125ME à Botafogo, et 12 millions d'euros au RWDM Brussels. Le non-paiement a généré des impacts directs sur les opérations de Botafogo, compromettant la planification financière et affectant la capacité de renouvellement et de recrutement de joueurs. En conséquence, le Club a même été visé par l'application d'une interdiction de transfert par la FIFA fin 2025. Botafogo entreprend cette démarche de manière irréversible : la SAF adoptera toutes les mesures légales appropriées pour récupérer intégralement les montants dus par l'Olympique Lyonnais et assurer la continuité et la solidité de son projet sportif », précise le club brésilien dirigé par John Textor.
Pour l'instant, l'Olympique Lyonnais n'a pas réagi officiellement à l'annonce de cette attaque en justice venue du Brésil. Mais ce qui est certain, c'est que l'OL n'en a pas fini avec John Textor. Hélas, peut-on dire.
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T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

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