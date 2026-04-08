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Michele Kang

DNCG : 200 ME de pertes, l'OL écrase la Ligue 1

OL08 avr. , 21:30
parMehdi Lunay
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La DNCG a dévoilé les comptes des clubs de Ligue 1 pour la saison 2024-2025. Les résultats sont négatifs, surtout chez les Olympiques. La palme revient à Lyon qui a perdu deux fois plus d'argent que son dauphin Marseille.
Malgré les déclarations optimistes de John Textor, l'Olympique Lyonnais avait frôlé la Ligue 2 en juin 2025. Il avait fallu l'intervention de Michele Kang, la mise à l'écart de Textor et une grosse restructuration du club rhodanien pour éviter la chute brutale. Certains supporters lyonnais jugeaient la DNCG trop sévère avec l'OL. Mais, à la lecture des chiffres dévoilés par le gendarme financier du football français ce mercredi, Lyon ne pouvait pas se plaindre. Dans une Ligue 1 largement déficitaire, les Gones écrasent la concurrence.

L'OL a perdu 208,5 millions d'euros !

L'Olympique Lyonnais a publié des comptes dans le rouge vif au printemps 2025. Le déficit lyonnais était de 208,568 millions d'euros exactement la saison dernière. En comparaison, le deuxième club du classement français Marseille n'avait perdu « que » 104,7 millions d'euros. Si Frank McCourt a logiquement fait grise mine, l'Américain s'est montré en capacité de combler ce gros trou. Ce n'était pas le cas de son compatriote à Lyon, lequel était sans cesse obligé d'emprunter de l'argent pour subvenir aux besoins de l'OL.
Ces besoins étaient colossaux comme l'a confirmé la DNCG. Sur la saison 2024-2025, les charges lyonnaises s'élevaient à 364,690 millions d'euros. Un montant XXL expliqué notamment par la forte masse salariale de l'OL (155 millions d'euros). En parallèle, Lyon ne totalisait que 159 millions d'euros de recettes avec des droits TV faméliques (45 millions d'euros). Un an plus tard, la situation des Gones devrait être plus tenable. Une nette réduction de la masse salariale a été opérée l'été dernier avec les départs de Cherki, Lacazette et Mikautadze entre autres.
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Derniers commentaires

DNCG : 200 ME de pertes, l'OL écrase la Ligue 1

c'est etrange vu que c'etait annoncé l' an passé en juin .. on a l'impression que c 'est une surprise alors que ca faisait partie du bilan au moment du passage devant la dncg

OL : Endrick est un bide, Fonseca a tout gâché

alors oui on avait un effectif de milieu de tableau sans aucun doute .. mais quand tu es 3eme a 15 matchs de la fin du championnat c'est assez dingue de te retrouver 6eme a 6... paris fc anger lehavre? tu trouves que ca jouaient la 1ere partie de tableau? l'excuse a 2 balles du oui mais ca marche 2min mais a un moment faut se reveiller .. si tu prends 3 pts a chaque fois c'est 6 de plus c'est pas bcp plus et pourtant on serait 3eme .. le coaching contre le havre est une faute professionnel ce mec l'a joue petit bras a chaque fois que ca devient compliqué .. l'an passé a chaque fois qu'on peut atteindre la ldc ou qu'on avait les moyen de passer en demi de c3 il s'autosaborde avec un 11 hallucinant ou des changements lunaire

OL : Endrick est un bide, Fonseca a tout gâché

Tous les specialistes le disent que c'est une quiche en lecture de match .. Hormis les fois ou il a lancé un 11 castrophique combien de fois sont coaching a été payant? Je ne parle pas de faire tourner le 11 mais de faire des changements et de vrais changement pas de nous pondre une defense a 5 pour au final prendre 3 buts en 7 minutes .... As tu vu un coaching reelement gagnant? un changement tactique qui nous a permis de prendre le dessus sur une equipe qui nous menait au score ... l inverse est arrivée a de nombreuses reprises .. Prends tous les matchs regardes le nombre de changement qu'il a fait sur la periode aout janvier... Et pour info le seul match ou endrick joue a peut pret a son poste sans etre collé a la ligne 100% du match c'est metz les autres match c'etait un soit disant 9 collé a la ligne de touche a 15m de yaremchuk qui n'est de toute facon pas capable de faire un decallage ou une déviation de la tete vu qu'il ne gagne pas un duel en faisait 10cm de plus que ses defenseurs ou il est aillier collé aussi a la ligne sauf que dans le systeme fonseca ce poste doit travailler et courri partout c'est pas vraiment la qualité principal de endrick

OM : Habib Beye victime d'un cambriolage en pleine nuit !

Mdr t es une sacrée brelle toi

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Et alors ou est le problème ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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