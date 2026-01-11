ICONSPORT_281931_0071

Rosenior se mêle du mercato de l’OL

11 janv.
parGuillaume Conte
L'OL n'a pas totalement écarté la piste menant à Axel Disasi, indésirable à Chelsea. Mais le nouvel entraineur des Blues a pour le moment mis son véto.
Nouvel entraineur de Chelsea, Liam Rosenior a commencé par une victoire en Coupe d’Angleterre sur le terrain du voisin de Charlton (5-1). Un match sans inquiétude réelle face à une équipe de bas de tableau de Championship. Les choses sérieuses vont prochainement débuter pour l’entraineur arrivé en urgence du club satellite de Strasbourg au début du mois de janvier.
Qui dit nouvel entraineur, dit aussi pouvoir accentué sur le mercato. Le technicien anglais va pouvoir demander et obtenir plusieurs éléments pour façonner son équipe. Et parmi les premières décisions prises par Rosenior, il y en a une qui concerne l’Olympique Lyonnais. En effet, l’OL suivait toujours Axel Disasi, mis sur la liste des transferts par Chelsea. Non utilisé par Enzo Maresca, il n’a pas joué de la saison, si ce n’est quelques apparitions avec la réserve ou les jeunes des Blues.

Disasi, ça va bouger fin janvier

Même si sa méforme inquiète légitimement à Lyon, le club rhodanien n’écartait pas un coup pendant ce mois de janvier pour gonfler sa défense et s’offrir un joueur désireux de retrouver la Ligue 1 et du temps de jeu. Mais comme l’annonce Team Talk, Liam Rosenior a décidé de bloquer tous les départs jusqu’à nouvel ordre, et cela vaut pour l’ancien monégasque. Le média britannique explique que cette situation provisoire ne déplait pas tant que ça à Disasi, qui reste ouvert à un retour dans le groupe du club londonien si la porte venait à s’ouvrir.
Dans le cas contraire, le défenseur central, capable aussi de jouer à droite, est persuadé qu’il aura une bonne offre d’ici la fin du mercato. Les matchs vont s’enchainer en Europe et des clubs vont avoir besoin de renforts. L’OL en fait partie même si le club rhodanien a des moyens financiers limités, et c’est surtout le salaire de l’ancien monégasque qui peut poser problème. Mais Lyon a bien réussi à faire venir Endrick, rien n’est donc impossible si Liam Rosenior venait à donner son feu vert dans quelques jours.

