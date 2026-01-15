Prêt avec option d’achat, il veut signer à l’OL

L'OL continue d'avancer sur une recrue à bas prix dont le PSG ne veut plus. Noham Kamara est convaincu que son avenir sera à Lyon.

Défenseur central récemment passé pro au PSG Noham Kamara n’a plus vraiment d’avenir dans la capitale. Si le PSG envisage de le laisser partir cet hiver, avec la possibilité que ce soit de manière définitive, c’est que Luis Enrique a tranché sur son jeune arrière. Le message a en tout été bien reçu. Doublement reçu même. L’OL en a profité pour accélérer dans ce dossier, et selon 90min, une offre de prêt avec option d’achat va être officiellement transmise dans les prochaines heures.

Kamara est chaud pour signer à l'OL

Si Paris n’y voit pas d’inconvénient, ce pourrait être rapidement une arrivée bouclée. Car selon les informations du compte spécialisé PSG Reporter, le joueur a fait son choix et aimerait bien signer à Lyon pour y terminer la saison. Et peut-être s’y installer définitivement s’il parvient à s’y faire sa place. Le dossier n’est pas encore bouclé, mais tout le monde tire dans le même sens et la concurrence n’est pas féroce pour Kamara.

A 18 ans, le défenseur central possède une valeur marchande d’1 million d’euros, principalement en raison de son contrat l’emmenant jusqu’en 2028. Le Franco-Sénégalais a surtout évolué en Youth League et en U19 Nationaux, le cap serait donc important avant de pouvoir avoir un impact sur l’OL cette saison. Mais Paulo Fonseca rêve d’avoir un peu plus de choix cette saison, même si la solidité récente de Ruben Kluivert apporte quelques garanties, surtout avec un Moussa Niakhaté qui va revenir dans une semaine de la Coupe d’Afrique des Nations en ayant enchainé les matchs jusqu’au bout.

L’OL a encore 15 jours pour boucler ce mouvement, qui n’est pas considéré comme prioritaire, mais représente une opportunité de marché avec un jeune joueur prometteur, capable de rendre des services sur le moyen terme.