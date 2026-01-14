OL : Casse-tête résolu, une belle vente bientôt actée

Prêté avec option d’achat à la Real Sociedad, Duje Caleta-Car a vu sa situation changer de manière radicale. Le défenseur central risquait l’interruption de son passage en Espagne à cause de son temps de jeu. Mais un retour précipité à l’Olympique Lyonnais paraît désormais improbable grâce à un récent changement d’entraîneur.

Bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais , Duje-Caleta Car n’est plus un problème. Du moins pas pour cet hiver. L’inquiétude grandissait dans la mesure où le défenseur central prêté l’été dernier à la Real Sociedad ne jouait quasiment plus sous les ordres de Sergio Francisco. Avant son éviction en décembre dernier, le précédent entraîneur de l’équipe basque l’avait laissé sur le banc à plusieurs reprises. Sa situation se compliquait sérieusement, à tel point que le pensionnaire de Liga pensait à interrompre le prêt cet hiver.

Bien sûr, le Croate et la direction rhodanienne avaient leur mot à dire. Mais l’Olympique Lyonnais n’avait pas besoin d’un tel dossier à gérer durant ce mois de janvier. Finalement, tout est rentré dans l’ordre grâce au changement d’entraîneur à la Real Sociedad. Depuis la nomination de Pellegrino Matarazzo, Duje Caleta-Car a retrouvé une place de titulaire. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille donne satisfaction à son nouveau coach, mais aussi aux supporters qui l’ont ovationné à sa sortie à la fin du match de Coupe du Roi contre Osasuna (2-2, 4-3 tab) mardi.

Caleta-Car vers un transfert

Dans ces conditions, les dirigeants basques n’envisagent plus du tout le départ du défenseur central, affirme Noticias de Gipuzkoa. Au contraire, avec ce niveau de performance, l’international croate pourrait bien les convaincre de conclure son transfert définitif. Rappelons que son prêt payant (500 000 euros) est assorti d’une option d’achat fixée à 4 millions d’euros. Une potentielle recette non négligeable pour l’Olympique Lyonnais, sur la même longueur d’onde que son joueur déterminé à rester à la Real Sociedad malgré son contrat rhodanien jusqu’en 2027.