Duje Caleta-Car

OL : Casse-tête résolu, une belle vente bientôt actée

OL14 janv. , 21:00
parEric Bethsy
0
Prêté avec option d’achat à la Real Sociedad, Duje Caleta-Car a vu sa situation changer de manière radicale. Le défenseur central risquait l’interruption de son passage en Espagne à cause de son temps de jeu. Mais un retour précipité à l’Olympique Lyonnais paraît désormais improbable grâce à un récent changement d’entraîneur.
Bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, Duje-Caleta Car n’est plus un problème. Du moins pas pour cet hiver. L’inquiétude grandissait dans la mesure où le défenseur central prêté l’été dernier à la Real Sociedad ne jouait quasiment plus sous les ordres de Sergio Francisco. Avant son éviction en décembre dernier, le précédent entraîneur de l’équipe basque l’avait laissé sur le banc à plusieurs reprises. Sa situation se compliquait sérieusement, à tel point que le pensionnaire de Liga pensait à interrompre le prêt cet hiver.
Bien sûr, le Croate et la direction rhodanienne avaient leur mot à dire. Mais l’Olympique Lyonnais n’avait pas besoin d’un tel dossier à gérer durant ce mois de janvier. Finalement, tout est rentré dans l’ordre grâce au changement d’entraîneur à la Real Sociedad. Depuis la nomination de Pellegrino Matarazzo, Duje Caleta-Car a retrouvé une place de titulaire. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille donne satisfaction à son nouveau coach, mais aussi aux supporters qui l’ont ovationné à sa sortie à la fin du match de Coupe du Roi contre Osasuna (2-2, 4-3 tab) mardi.

Caleta-Car vers un transfert

Dans ces conditions, les dirigeants basques n’envisagent plus du tout le départ du défenseur central, affirme Noticias de Gipuzkoa. Au contraire, avec ce niveau de performance, l’international croate pourrait bien les convaincre de conclure son transfert définitif. Rappelons que son prêt payant (500 000 euros) est assorti d’une option d’achat fixée à 4 millions d’euros. Une potentielle recette non négligeable pour l’Olympique Lyonnais, sur la même longueur d’onde que son joueur déterminé à rester à la Real Sociedad malgré son contrat rhodanien jusqu’en 2027.
D. Ćaleta-Car

D. Ćaleta-Car

CroatiaCroatie Âge 29 Défenseur

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs12
Buts0
Passes décisives0
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Et pour too corrupte il n y a rien

OM : Robinio Vaz annonce son départ

Et on en parle du respect que l om porte a ses jeunes joueurs quand on voit les salaires des tocards qui ne jouent pas et qui coute 500 000 par mois on dit quoi Vaz il touchait 10 000 mensuel, et c'est un jeune a fort potentiel oe mieux c était pas lui donné aux loins 120/130 mensuel . Ils passent leurs temps a acheter des joueurs qui dont nulles pour les revendre 6 mois apres, on parle aussi du chantage vous signé un contrat longue durée avec des salaires minables alors que sur le terrain vous mouillé le maillot... Longoria ne sait pas vendre. L om aurait ete gagnant en augmentant le salaire des jeunes et de les vendre au prix fort dans deux ans ..pour moi c est bête et imbécile de vendre les jeunes qui vont valoir des fortunes dans 2/3 ans ... bravo a l intitution

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

C'est une très belle vente

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Mérité !

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Bien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

