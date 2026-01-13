ICONSPORT_280428_0101

Le PSG laisse un boulevard à l'OL pour Noham Kamara

OL13 janv. , 20:00
parGuillaume Conte
L'OL est presque seul en piste pour récupérer Noham Kamara, quasiment pas utilisé par Luis Enrique cette saison.
Avec le prochain retour de Moussa Niakhaté de la CAN et la seconde vie de Ruben Kluivert, l’OL n’a plus forcément un besoin aussi important pour un défenseur central. L’occasion de réaliser une opération avec un joueur prometteur qui pourrait grandir et donner quelques coups de main, sans provoquer une grosse dépense. Le profil est tout trouvé et a déjà été évoqué récemment, il s’agit de Noham Kamara. Le jeune franco-sénégalais avait été repéré à Torcy par les dirigeants du PSG, qui l’avaient fait signer professionnel pour trois ans en 2025.

L'OL largue Strasbourg pour Kamara

Mais Luis Enrique ne l’a quasiment pas utilisé de la saison, lui donnant simplement 30 minutes de temps de jeu en Coupe de France lors des 32e de finale. Même si Noham Kamara est encore très jeune, son départ se dessine et l’OL est le principal candidat à sa signature. C’est ce que révèle Marc Mechenoua, journaliste spécialisé sur le PSG sur Ici Ile-de-France.
« Strasbourg, des infos que j’ai, ils sont très loin dans la course car ils ont juste fait une prise de renseignements la semaine passée. A mon sens, il n’y a que l’OL qui est sur le dossier et si du côté du PSG on évoque l’idée d’un prêt, cela peut se faire en transfert », a livré le journaliste, pour qui l’OL a pour le moment la voie royale même s’il reste à déterminer sous quel forme cette arrivée pourrait se faire.
En tout cas, le PSG n’est plus opposé à se séparer définitivement de son jeune défenseur central, et l’OL est motivé pour tenter ce pari à faible coût. De quoi étoffer un peu ce secteur de jeu côté lyonnais, avec un calendrier qui va tout de même s’accélérer en ce début d’année. Le jeune défenseur, qui va avoir 19 ans dans quelques jours, pourrait bien avoir un nouveau club comme cadeau.

Derniers commentaires

Bakola va aussi quitter l'OM

Encore un joueur de région parisienne. Il est arrivé à 15 ans a l'OM, il n'a pas d'attache donc l'argent prime et comme Vaz il va partir. L'OM va toucher une belle somme en échange

Bayeux - OM : les compos (21h sur beIN Sports 1)

RDZ attend les conseils de l'entraîneur de Bayeux...

Bayeux - OM : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Rennes préparez votre billet pour le Vél.

Le PSG laisse un boulevard à l'OL pour Noham Kamara

Luis Enrique fait confiance aux jeunes et pour le moment il a pensé qu'il ne pouvait entrer dans la rotation. Je fais confiance à LE pour le coup

Le PSG laisse partie Eddy Doué

Peut pas gagner tout chaque ann2e... 8 sur les 11 dernières, plus de 70 victoires sur cette période x'est pas non plus un drame juste relou pou rla dynamique.... après l'OM n'a pas gagné d'avance surtout

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading