ICONSPORT_282097_0388

L’OL met un avertissement à Endrick « l’égoïste »

OL14 janv. , 18:00
parCorentin Facy
2
Titulaire contre Lille dimanche soir en Coupe de France, Endrick a livré une première prestation aboutie avec un but à la clé. L’attaquant prêté par le Real Madrid doit cependant gommer quelques défauts.
Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Endrick a fait ses grands débuts avec l’Olympique Lyonnais dimanche en 16e de finale de la Coupe de France sur la pelouse de Lille. Une belle affiche pour mettre immédiatement le Brésilien dans le bain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne star de Palmeiras a répondu aux attentes avec un poteau, un but et une activité incessante sur le front de l’attaque lyonnaise. Techniquement aussi, Endrick a montré de belles promesses. De quoi emballer les observateurs et notamment Nicolas Puydebois.
Sur le plateau de ‘Tant qu’il y aura des Gones’, l’ancien gardien de l’OL a toutefois tempéré l’enflammade générale autour d’Endrick, expliquant notamment que le buteur de 19 ans devait gommer un excès d’individualisme qui prédomine encore dans son jeu. « Pour le coup, c’est un joueur chirurgical. Beaucoup d’attaquants auraient mis le ballon à côté (sur son but). Techniquement, on voit qu’il est fluide et très à l’aise. Après, il y a une marge de progression. On voit que parfois, il a la possibilité de décaler un coéquipier et il va frapper. Il a ce côté égoïste des attaquants qui va lui permettre de marquer des buts mais qu’il pourrait bonifier en respectant le jeu pour l’équipe » a d'abord lancé le consultant du site Olympique et Lyonnais avant de poursuivre.
Endrick pourrait parfois être décisif par la passe, pour le collectif plutôt que pour lui
- Nicolas Puydebois (ex-gardien de l'OL)
« Il pourrait parfois être décisif par la passe, pour le collectif plutôt que pour lui. Il faut toujours pondérer. Par contre il y a des vraies promesses. Cela fait longtemps qu’on avait pas vu un joueur qui va vite, qui frappe, qui est précis et qui est lucide techniquement. Ca fait plaisir de revoir un attaquant de ce niveau-là à l’OL. C’est une très bonne pioche. Il faut qu’il confirme » a analysé Nicolas Puydebois, convaincu qu’Endrick sera un atout de taille pour l’OL dans cette seconde partie de saison.

Lire aussi

OL : Endrick de retour à Madrid, le Real parle enfinOL : Endrick de retour à Madrid, le Real parle enfin
Mais il est certain aussi que le Brésilien sera encore plus précieux s’il arrive à se connecter à ses coéquipiers et à les servir lorsque le jeu le demande. Nul doute que Paulo Fonseca sera là pour lui rappeler afin que l’attaquant prêté par le Real Madrid soit utile au collectif et pas uniquement grâce à ses frappes de loin et à ses buts.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_281746_0107
CAN 2025

Nigeria - Maroc : les compos (21h sur beIN Sports 1)

ICONSPORT_282221_0440
PSG

SOS buteur au PSG, Dominique Sévérac panique

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme et résultats des demi-finales

ICONSPORT_282247_0044
Liga

Esp : La première compo d'Arbeloa au Real Madrid

Fil Info

14 janv. , 20:12
Nigeria - Maroc : les compos (21h sur beIN Sports 1)
14 janv. , 20:00
SOS buteur au PSG, Dominique Sévérac panique
14 janv. , 19:58
CAN 2025 : Programme et résultats des demi-finales
14 janv. , 19:57
Esp : La première compo d'Arbeloa au Real Madrid
14 janv. , 19:57
CAN 2025 : Mané envoie le Sénégal en finale
14 janv. , 19:40
TV : Ligue1+ en grand danger, Pierre Ménès est inquiet
14 janv. , 19:20
OM : Robinio Vaz annonce son départ
14 janv. , 19:00
Sabri Lamouchi nouveau sélectionneur de la Tunisie
14 janv. , 19:00
OM : Roberto De Zerbi à MU, une légende en rêve

Derniers commentaires

CdF : Le PSG éliminé, Luis Enrique est aux anges

Le match serait rejoué 10 fois, les parisiens se qualifient 10 fois 🙂

OM : Robinio Vaz annonce son départ

À bientôt ? 😂😂😂😂😂😂😂

La précision de l'OL sur le départ de Téo Barisic

12,5 % mais comment font-ils pour un tel calcul ?

L’OL met un avertissement à Endrick « l’égoïste »

avoir un joueur qui frappe souvent ca faire sortir les defenses et c'est aussi interessant que de faire des passes surtout qu'on avait une equipe qui voulait souvent rentrer avec le ballon dans la cage .. on a vu l'effet moreira comment ca a été utile .. il enroulait souvent au debut maintenant les defenseurs vont sur lui sauf qu'il donne le ballon dans l’intervalle et ca donne des buts

L’OL met un avertissement à Endrick « l’égoïste »

Hooooo vous savez moi,tant qu'il marque des buts 🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading