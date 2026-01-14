L’OL met un avertissement à Endrick « l’égoïste »

Titulaire contre Lille dimanche soir en Coupe de France, Endrick a livré une première prestation aboutie avec un but à la clé. L’attaquant prêté par le Real Madrid doit cependant gommer quelques défauts.

Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Endrick a fait ses grands débuts avec l’Olympique Lyonnais dimanche en 16e de finale de la Coupe de France sur la pelouse de Lille. Une belle affiche pour mettre immédiatement le Brésilien dans le bain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne star de Palmeiras a répondu aux attentes avec un poteau, un but et une activité incessante sur le front de l’attaque lyonnaise. Techniquement aussi, Endrick a montré de belles promesses. De quoi emballer les observateurs et notamment Nicolas Puydebois.

Sur le plateau de ‘Tant qu’il y aura des Gones’, l’ancien gardien de l’OL a toutefois tempéré l’enflammade générale autour d’Endrick, expliquant notamment que le buteur de 19 ans devait gommer un excès d’individualisme qui prédomine encore dans son jeu. « Pour le coup, c’est un joueur chirurgical. Beaucoup d’attaquants auraient mis le ballon à côté (sur son but). Techniquement, on voit qu’il est fluide et très à l’aise. Après, il y a une marge de progression. On voit que parfois, il a la possibilité de décaler un coéquipier et il va frapper. Il a ce côté égoïste des attaquants qui va lui permettre de marquer des buts mais qu’il pourrait bonifier en respectant le jeu pour l’équipe » a d'abord lancé le consultant du site Olympique et Lyonnais avant de poursuivre.

Endrick pourrait parfois être décisif par la passe, pour le collectif plutôt que pour lui - Nicolas Puydebois (ex-gardien de l'OL)

« Il pourrait parfois être décisif par la passe, pour le collectif plutôt que pour lui. Il faut toujours pondérer. Par contre il y a des vraies promesses. Cela fait longtemps qu’on avait pas vu un joueur qui va vite, qui frappe, qui est précis et qui est lucide techniquement. Ca fait plaisir de revoir un attaquant de ce niveau-là à l’OL. C’est une très bonne pioche. Il faut qu’il confirme » a analysé Nicolas Puydebois, convaincu qu’Endrick sera un atout de taille pour l’OL dans cette seconde partie de saison.

Mais il est certain aussi que le Brésilien sera encore plus précieux s’il arrive à se connecter à ses coéquipiers et à les servir lorsque le jeu le demande. Nul doute que Paulo Fonseca sera là pour lui rappeler afin que l’attaquant prêté par le Real Madrid soit utile au collectif et pas uniquement grâce à ses frappes de loin et à ses buts.