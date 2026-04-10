Politique : Aulas annonce sa victoire à Lyon

Non, Jean-Michel Aulas n'a pas gagné les élections municipales 3-0 sur tapis vert. Mais le président emblématique de l'OL reprend ses aises dans la communication et assure qu'il est le grand gagnant des dernières élections à Lyon.

Grand favori pour devenir maire de Lyon à l’automne, Jean-Michel Aulas a fait connaissance avec le monde de la politique. Un univers qui, malgré ses 77 ans, était totalement nouveau à ses yeux, lui qui a été dirigeant de football et d’entreprise pendant toute sa vie. La campagne a été très compliquée pour lui, et les passages en public lui ont causé beaucoup de tort, notamment le débat avant les élections qu’il n’a pas du tout maitrisé. Résultat, Grégory Doucet a conservé sa place de Maire, et la défaite a été cuisante pour Jean-Michel Aulas, qui avait jusqu’à 20 points d’avance dans les sondages à la fin de l’année 2025.

Le passement de jambes d'Aulas

Malgré ce revers assez douloureux, l’ancien boss de l’OL a décidé de prendre le contre-pied de tout le monde. Il assure que sa place de vice-président de la Métropole est désormais une grande victoire pour lui, et qu’il se trouve presque encore plus important que Maire de Lyon. Dans L’Equipe, il est revenu sur ses nouvelles fonctions qu’il prend à bras-le-corps.

« Ne considérez pas que ce soit une défaite. Pour nous, c'est une grande victoire et le résultat est au-delà de toute espérance », avance un JMA qui estime que sa défaite aux élections est quasiment une victoire à ses yeux. « On n'a pas obtenu - et de peu - la mairie, mais je me demande si ce n'est pas un mal pour un bien. Cela permet d'être à la tête d'un pôle économique qui va beaucoup conditionner ce qui se passera à Lyon, car un grand nombre de mesures qui concernent la ville se prennent à la Métropole », a expliqué celui qui est désormais en charge des grands projets et de l’innovation. Des titres qui lui conviennent et une défaite dans les urnes qu’il a un mal fou à reconnaitre, estimant même avoir plus de pouvoir désormais que le Maire de Lyon.

« Personne d'autre n'aurait fait mieux. À l'arrivée, il y a un point d'écart, bravo à celui qui a gagné, mais je vous ai expliqué où était le pouvoir : j'en ai davantage que Grégory Doucet. L'important, c'était de gagner la Métropole, qui est l'outil et le poumon des 58 communes de la région », assure un Jean-Michel Aulas pour qui tous les moyens sont bons pour clamer la victoire. Cela alors que L’Equipe lui glisse une dernière peau de banane, rappelant que « sa garde rapprochée envisageait une victoire dès le premier tour », aux municipales.