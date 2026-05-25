Mondial 2026 : L'Espagne avec Lamine Yamal, aucun joueur du Real retenu

Luis de la Fuente a révélé ce lundi midi la liste des 26 joueurs retenus par l'Espagne pour disputer le Mondial. Blessé, Lamine Yamal est tout de même dans le groupe, tandis que le Real Madrid n'aura aucun de ses joueurs dans la Roja, une grande première dans l'histoire de l'équipe d'Espagne.

Gardiens de but : Simon (Athletic Bilbao), Raya (Arsenal), J. Garcia (FC Barcelone)

Défenseurs : M. Llorente (Atlético de Madrid), Porro (Tottenham), Cubarsi (FC Barcelone), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), E. Garcia (FC Barcelone), Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Leverkusen)

Milieux : Rodri (Manchester City), Zubimendi (Arsenal), Ruiz (PSG), Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelone), Pedri (FC Barcelone), Baena (Atlético de Madrid)

Attaquants : Lamine Yamal (FC Barcelone), V. Munoz (Osasuna), Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelone), Borja Iglesias (Celta Vigo), N. Williams (Athletic Bilbao), Olmo (FC Barcelone), Y. Pino (Crystal Palace)