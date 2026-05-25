ICONSPORT_261768_0061

Mondial 2026 : L'Espagne avec Lamine Yamal, aucun joueur du Real retenu

Mondial 202625 mai , 13:09
parClaude Dautel
0
Luis de la Fuente a révélé ce lundi midi la liste des 26 joueurs retenus par l'Espagne pour disputer le Mondial. Blessé, Lamine Yamal est tout de même dans le groupe, tandis que le Real Madrid n'aura aucun de ses joueurs dans la Roja, une grande première dans l'histoire de l'équipe d'Espagne.
Gardiens de but : Simon (Athletic Bilbao), Raya (Arsenal), J. Garcia (FC Barcelone)
Défenseurs : M. Llorente (Atlético de Madrid), Porro (Tottenham), Cubarsi (FC Barcelone), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), E. Garcia (FC Barcelone), Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Leverkusen)
Milieux : Rodri (Manchester City), Zubimendi (Arsenal), Ruiz (PSG), Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelone), Pedri (FC Barcelone), Baena (Atlético de Madrid)
Attaquants : Lamine Yamal (FC Barcelone), V. Munoz (Osasuna), Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelone), Borja Iglesias (Celta Vigo), N. Williams (Athletic Bilbao), Olmo (FC Barcelone), Y. Pino (Crystal Palace)
Articles Recommandés
ICONSPORT_191593_0102
OGC Nice

Nice offre Lorenzi à l'OM et fonce à l'AC Milan

L'Algérie tourne le dos à Kebbal
Mondial 2026

Algérie : Kebbal écarté, il n'ira pas au Mondial

Mbappé Deschamps ICONSPORT_277361_0008
Equipe de France

France-Sénégal au Grand Rex, la FFF prise de vitesse

Caleta-Car revient à Lyon
OL

OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME

Fil Info

25 mai , 16:00
Nice offre Lorenzi à l'OM et fonce à l'AC Milan
25 mai , 15:30
Algérie : Kebbal écarté, il n'ira pas au Mondial
25 mai , 15:00
France-Sénégal au Grand Rex, la FFF prise de vitesse
25 mai , 14:33
OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME
25 mai , 14:00
Real : Mourinho a tranché, Alexander-Arnold vide son casier
25 mai , 13:30
OL : Les supporters lyonnais veulent revoir l'ASSE en Ligue 1
25 mai , 13:00
OM : 100 ME pour Greenwood, l'offre époustouflante de MU
25 mai , 12:40
OL : Afonso Moreira vendu en urgence pour passer la DNCG
25 mai , 12:20
L'OM dit non à Christophe Galtier, c'est définitif

Derniers commentaires

Algérie : Kebbal écarté, il n'ira pas au Mondial

Un marseillais qui ira pas au mondial

OL : Tyler Morton déjà de retour en Premier League ?

Il a eu un rôle clef dans notre performance la saison dernière. Pour moi, il est intransférable.

L'OM dit non à Christophe Galtier, c'est définitif

Vivement la coupe du monde et la reprise de la ligue 1. Les articles font vraiment de la peine

OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME

Si on a refusé une offre de 1,5 million de leur part, c'est qu'on pense trouver mieux et sans galérer, à court terme, car on a besoin de cash.

PSG : Barcola et Kvaratskhelia restent, c’est décidé

Trouduc, toi tu es en mutation pour devenir super trouduc....encore plus résistant au bon sens

CalendrierRésultats

Loading