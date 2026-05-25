OM : 100 ME pour Greenwood, l'offre époustouflante de MU

Meilleur buteur de l’OM cette saison, Mason Greenwood sera courtisé lors du mercato. Son ancien club, Manchester United, pourrait se montrer favorable à un retour de l’attaquant anglais de 24 ans.

Recruté par l’Olympique de Marseille à Manchester United il y a maintenant deux ans, Mason Greenwood s’est imposé comme l’homme fort du club phocéen. Meilleur buteur de l’OM depuis deux saisons, l’attaquant anglais est cité comme l’un des principaux candidats à un départ durant ce mercato estival. En cause, la nécessité pour le club phocéen de vendre des joueurs à forte valeur marchande afin de compenser financièrement la non-qualification en Ligue des Champions.

Malgré un talent indéniable, Mason Greenwood ne croule pas sous les offres ni même sous les intérêts à cause de son passé extra-sportif qui lui bouche notamment les portes d’un retour en Premier League . Une surprise de taille n’est toutefois pas à exclure dans ce dossier. Selon les informations du site Fichajes, son ancien club, à savoir Manchester United, ne fermerait plus totalement la porte à un retour de Mason Greenwood. Les Red Devils n’ont cessé de suivre les performances de l’Anglais en Ligue 1 et envisagent de le rapatrier au moment où MU retrouve la Ligue des Champions.

MU intéressé par un retour de Greenwood ?

Celui qui a terminé deuxième meilleur buteur de Ligue 1 à deux reprises représenterait un sacré renfort pour l’équipe de Michael Carrick, qui souhaite justement faire venir un ou deux joueurs pour étoffer le secteur offensif, notamment sur le rôle d’ailier. Le média indique que pour convaincre l’OM de lui céder Mason Greenwood, Manchester United pourrait monter à hauteur de 100 millions d’euros. Une offre colossale, si elle venait à se confirmer, que Marseille ne refuserait évidemment pas.

Ces derniers jours, on parlait plutôt d’un prix fixé entre 60 et 70 millions d’euros de la part du club phocéen, qui n’en attendait donc pas tant. La source rapporte que le Paris Saint-Germain reste attentif au dossier. Luis Enrique et Luis Campos apprécieraient le profil du joueur anglais. On imagine toutefois assez mal le PSG offrir entre 70 et 100 millions d’euros à Marseille pour s’attacher les services d’un joueur dont les polémiques liées à son passé pourraient être rédhibitoires aux yeux du board parisien. Qu’il parte de l’OM ou qu’il reste, Mason Greenwood a en tout cas de fortes chances d’être l’animateur principal du mercato à Marseille.