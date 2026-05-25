OL-ASSE, les supporters en rêvent
L'OL retrouver le derby contre l'ASSE

OL : Les supporters lyonnais veulent revoir l'ASSE en Ligue 1

OL25 mai , 13:30
parClaude Dautel
1
L'ASSE est à 180 minutes de retrouver, ou pas, la Ligue 1. Interrogés sur la possibilité de voir les Verts faire leur retour dans l'élite, les supporters de l'OL ne masquent pas leur désir de voir le derby le plus chaud de France revenir en Ligue 1.
C'est indiscutable, le derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne est le plus bouillant de notre Championnat de France. Avec la relégation des Verts en Ligue 2 la saison passée, les fans des deux équipes n'ont pas eu droit à ce petit bonheur, mais la présence de l'ASSE en barrage contre Nice laisse envisager le possible retour du derby la saison prochaine. A la veille du match aller entre Saint-Etienne et le Gym, mardi soir à Geoffroy-Guichard, BFM Lyon est allé interroger des supporters de l'OL concernant leur désir de voir l'ASSE gagner ce barrage et remonter en Ligue 1. Et tous sont d'accord pour dire qu'ils sont favorables au retour des Verts dans l'élite afin d'avoir de nouveau un derby au programme.

Les Verts en Ligue 1, ils sont tous pour

Installé devant la boutique de l'Olympique Lyonnais, le journaliste de BFM a recueilli des témoignages qui vont tous dans le même sens. Même si les supporters de l'OL ne seront pas chagrinés de voir l'AS Saint-Étienne rester en Ligue 2, ils préféreraient les voir écarter l'OGC Nice pour avoir deux derbys explosifs la saison prochaine. « Moi, je veux qu'ils remontent parce c'est quand même un bon derby Lyon-Saint-Étienne. Donc, j'espère que Saint-Étienne va gagner. Après, c'est quand même chaud parce que Nice, c'est un bon club en Ligue 1, mais Saint-Étienne-Lyon c'est le meilleur derby pour moi donc je pense que c'est une bonne chose qu'ils remontent », explique Enzo, sur la chaîne d'information. Pour Lloris, l'avis est similaire ou presque : « À la fois, j'espère qu'ils ne remonteront pas parce que ça leur fera du bien de rester un peu plus bas dans la hiérarchie. Et à la fois, les derbys à la maison nous manquent un peu, donc ce serait cool de les retrouver aussi. J'ai hâte de les retrouver à la maison quand même au Groupama Stadium, mais s'ils restent en Ligue 2, et bien on sera contents quand même »
Articles Recommandés
ICONSPORT_191593_0102
OGC Nice

Nice offre Lorenzi à l'OM et fonce à l'AC Milan

L'Algérie tourne le dos à Kebbal
Mondial 2026

Algérie : Kebbal écarté, il n'ira pas au Mondial

Mbappé Deschamps ICONSPORT_277361_0008
Equipe de France

France-Sénégal au Grand Rex, la FFF prise de vitesse

Caleta-Car revient à Lyon
OL

OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME

Fil Info

25 mai , 16:00
Nice offre Lorenzi à l'OM et fonce à l'AC Milan
25 mai , 15:30
Algérie : Kebbal écarté, il n'ira pas au Mondial
25 mai , 15:00
France-Sénégal au Grand Rex, la FFF prise de vitesse
25 mai , 14:33
OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME
25 mai , 14:00
Real : Mourinho a tranché, Alexander-Arnold vide son casier
25 mai , 13:09
Mondial 2026 : L'Espagne avec Lamine Yamal, aucun joueur du Real retenu
25 mai , 13:00
OM : 100 ME pour Greenwood, l'offre époustouflante de MU
25 mai , 12:40
OL : Afonso Moreira vendu en urgence pour passer la DNCG
25 mai , 12:20
L'OM dit non à Christophe Galtier, c'est définitif

Derniers commentaires

Algérie : Kebbal écarté, il n'ira pas au Mondial

Un marseillais qui ira pas au mondial

OL : Tyler Morton déjà de retour en Premier League ?

Il a eu un rôle clef dans notre performance la saison dernière. Pour moi, il est intransférable.

L'OM dit non à Christophe Galtier, c'est définitif

Vivement la coupe du monde et la reprise de la ligue 1. Les articles font vraiment de la peine

OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME

Si on a refusé une offre de 1,5 million de leur part, c'est qu'on pense trouver mieux et sans galérer, à court terme, car on a besoin de cash.

PSG : Barcola et Kvaratskhelia restent, c’est décidé

Trouduc, toi tu es en mutation pour devenir super trouduc....encore plus résistant au bon sens

CalendrierRésultats

Loading