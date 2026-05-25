OL : Les supporters lyonnais veulent revoir l'ASSE en Ligue 1

L'ASSE est à 180 minutes de retrouver, ou pas, la Ligue 1. Interrogés sur la possibilité de voir les Verts faire leur retour dans l'élite, les supporters de l'OL ne masquent pas leur désir de voir le derby le plus chaud de France revenir en Ligue 1.

C'est indiscutable, le derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne est le plus bouillant de notre Championnat de France. Avec la relégation des Verts en Ligue 2 la saison passée, les fans des deux équipes n'ont pas eu droit à ce petit bonheur, mais la présence de l'ASSE en barrage contre Nice laisse envisager le possible retour du derby la saison prochaine. A la veille du match aller entre Saint-Etienne et le Gym, mardi soir à Geoffroy-Guichard, BFM Lyon est allé interroger des supporters de l'OL concernant leur désir de voir l'ASSE gagner ce barrage et remonter en Ligue 1. Et tous sont d'accord pour dire qu'ils sont favorables au retour des Verts dans l'élite afin d'avoir de nouveau un derby au programme.

Les Verts en Ligue 1, ils sont tous pour

Installé devant la boutique de l'Olympique Lyonnais, le journaliste de BFM a recueilli des témoignages qui vont tous dans le même sens. Même si les supporters de l'OL ne seront pas chagrinés de voir l'AS Saint-Étienne rester en Ligue 2, ils préféreraient les voir écarter l'OGC Nice pour avoir deux derbys explosifs la saison prochaine. « Moi, je veux qu'ils remontent parce c'est quand même un bon derby Lyon-Saint-Étienne. Donc, j'espère que Saint-Étienne va gagner. Après, c'est quand même chaud parce que Nice, c'est un bon club en Ligue 1, mais Saint-Étienne-Lyon c'est le meilleur derby pour moi donc je pense que c'est une bonne chose qu'ils remontent », explique Enzo, sur la chaîne d'information. Pour Lloris, l'avis est similaire ou presque : « À la fois, j'espère qu'ils ne remonteront pas parce que ça leur fera du bien de rester un peu plus bas dans la hiérarchie. Et à la fois, les derbys à la maison nous manquent un peu, donc ce serait cool de les retrouver aussi. J'ai hâte de les retrouver à la maison quand même au Groupama Stadium, mais s'ils restent en Ligue 2, et bien on sera contents quand même »