OL : Afonso Moreira vendu en urgence pour passer la DNCG

Les finances de l’OL sont en bien meilleure état qu’il y a un an, ce qui n’empêche que le club lyonnais devra faire attention à ses dépenses au mercato. Une grosse vente est par exemple souhaitée avant le 30 juin pour passer la DNCG sans encombre.

Comme de nombreux clubs de Ligue 1 , l’Olympique Lyonnais va devoir s’activer pour vendre certains joueurs, avant de songer à son recrutement. Les Gones ont notamment l’objectif de boucler une grosse vente avant la date fatidique du 30 juin, dans le but de passer la DNCG sans encombre. Depuis plusieurs jours, le nom de Tanner Tessmann revient sur le devant de la scène . L’OL pense pouvoir boucler le départ de l’Américain pour 30 millions d’euros. Mais serait-ce judicieux de s’en séparer avant le 30 juin, alors que l’ancien joueur de Venise peut encore disputer la Coupe du monde avec sa sélection des Etats-Unis dans son pays ? Certainement pas même si la tendance n'est pas à présence du Lyonnais avec la Team USA.

C’est la raison pour laquelle l’OL pourrait faire un choix impopulaire, celui de sacrifier le très apprécié Afonso Moreira avant son passage devant le gendarme financier du football français. Le Portugais, recruté pour seulement 2 millions d’euros et déjà valorisé à hauteur de 40 millions d’euros à présent, est le candidat le plus naturel à un départ précoce selon le journaliste de But, Alexandre Corboz.

Afonso Moreira vendu avant Tessmann ?

« Je pense que le dossier Tessmann se règlera après la Coupe du monde, en juillet ou en août. J’ai peur que la grosse vente à acter avant le 30 juin, ce soit Afonso Moreira. Vu la manière dont je vois les choses, je me dis que c’est le joueur qui aura possiblement la plus grosse offre le plus rapidement parmi tout l’effectif. Son absence à la Coupe du monde ? Il n’a jamais été sélectionné avant, pourquoi il le serait maintenant ? C’est ça le truc… Martinez a travaillé avec son équipe depuis des mois, il n’allait pas prendre le risque de faire une Ribéry 2026. Certains coachs sont prêts à faire ce genre de pari, mais pas lui. C’est quelqu’un de très conservateur et qui ne prend pas de risque. C’est logique et c’est peut-être mieux pour l’OL dans l’optique d’un départ avant le 30 juin » a analysé le journaliste dans le podcast de Gones Radio sur X.

Un départ d’Afonso Moreira permettrait à l’OL de renflouer ses caisses et de se mettre à l’abri avant le si redouté passage devant la DNCG. Il laisserait aussi de gros regrets aux supporters lyonnais de voir un tel espoir, notamment courtisé par Manchester United, partir après seulement 1 an sous les ordres de Paulo Fonseca à Lyon.