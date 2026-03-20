OL : La blague d'Aulas ne passe pas

Dans la foulée de l'élimination de l'OL en Europa League, Jean-Michel Aulas a fait un commentaire qui a fait bondir de nombreux supporters lyonnais.

Tandis que l'Olympique Lyonnais recevait le Celta Vigo au Groupama Stadium, le candidat à la mairie de Lyon tenait un meeting sur la place des Terreaux, un lieu emblématique de la capitale des Gaules. Après avoir regardé le match à la télé, Jean-Michel Aulas a évidemment été interrogé sur l'élimination de l'OL face au club espagnol. Et, fidèle à lui-même, l'ancien boss de l'Olympique Lyonnais a voulu s'en tirer avec un bon mot et rebondir sur le deuxième tour des élections municipales et la réception de l'AS Monaco, deux événements programmés dimanche à Lyon. « Il faut savoir quelquefois perdre un match le jeudi pour gagner le dimanche », a lancé avec le sourire Jean-Michel Aulas, content de son analogie, lequel était accompagné de Sonny Anderson. Sauf que certains supporters de l'Olympique Lyonnais n'ont pas du tout apprécié de voir JMA prendre à la légère l'élimination de l'OL en Europa League.

Dans un climat politique tendu à Lyon, certains fans rhodaniens regrettent que Jean-Michel Aulas fasse de l'humour sur le compte du club et lui promettent aussi une grosse désillusion dimanche soir au moment des résultats des élections municipales. Il est vrai que JMA est dans une fâcheuse position, puisque l'actuel maire de Lyon a finalement accepté de pactiser avec LFI pour conserver son poste. Donc forcément, sur les réseaux sociaux, la tension est grande et cela se voit aux réponses faites au message de l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais. « Comme s’il en avait quelque chose à faire de l’OL depuis qu’ils s’est mis 800M dans les poches », fulmine un internaute, tandis qu'un autre prévoit un destin funeste aux prédictions de Jean-Michel Aulas : « Mdrrrrr et perdre le dimanche pour reperdre le jeudi et le dimanche prochain ? ».