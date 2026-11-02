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Paulo Fonseca rapporte 9,2 ME à l’OL

Paulo Fonseca rapporte 9,2 ME à l’OL

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parGuillaume Conte
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Paulo Fonseca va vider son casier ce lundi, après avoir tenté d'entretenir le maigre suspense sur son avenir. Et si l'OL le laisse partir pour le Sporting, c'est qu'il y a une très grosse somme en jeu.
En pleine saison, alors que son départ n’avait jamais été évoqué, Paulo Fonseca prend la direction du Sporting Portugal, qui a limogé son entraineur pour faire place nette à celui de l’OL. Un deal discuté toute la semaine dernière à Lyon, et qui va voir le jour dans les prochaines heures désormais. Même s’il a refusé d’évoquer son départ directement ce dimanche soir en raison de l’absence d’accord officiel avec le Sporting et Lyon, Paulo Fonseca a bien montré avec ses larmes et son émotion que c’était la fin pour lui. Et si l’OL accepte de se séparer de son entraineur en plein milieu de la saison, c’est uniquement parce qu’il estime y trouver son compte sur le plan financier.
A l’heure où la DNCG demande de nouveaux efforts au club rhodanien pour cet hiver, l’économie de son salaire et l’arrangement pour éviter de payer le pourcentage sur la plus-value effectuée sur le transfert d’Afonso Moreira, ont motivé les dirigeants lyonnais. C’est ce qu’a clairement expliqué Daniel Riolo au moment d’expliquer la genèse de cette opération uniquement motivée par l’aspect économique.

L'OL économise un gros versement au Sporting

« On sait que c’est le dernier match de Fonseca, il y a l’émotion et il ne dit pas les mots par contre. Pour lui, il y avait une opportunité financière et c’est son club depuis tout petit. L’OL, ça l’arrange car ils économisent son salaire qui est de 400.000 euros par mois, ce qui est énorme. Avec le recrutement d’un coach qui coûtera moins cher, tu peux prendre niveau salaire deux ou trois joueurs de Ligue 1, donc ce n’est pas rien. Et tu récupères l’oseille qui a été promis dans le deal de Afonso Moreira. C’est 6 ME que l’OL économise. Après, on connait la situation financière de l’OL, il n’y a plus aucune limite à l’arrangement comptable », a livré le journaliste de l’After Foot.
Et entre les 6 ME liés au dossier Moreira qui servent donc d’indemnité pour l’OL et l’économie de son salaire, c’est une somme proche de 10 ME, soit 9,2 ME, qui sera économisée par Lyon dans ce dossier. Même s’il faudra tout de même recruter et payer un nouvel entraineur dans quelques jours, mais ce sera loin du salaire actuel de Paulo Fonseca.

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Derniers commentaires

Paulo Fonseca rapporte 9,2 ME à l’OL

exact. il connait les jeunes, les qualités des joueurs, les placements etc. l ol est dans un bonne dynanique, et pareil je trouve ça bete de tout gacher... apres il y a des imperatifs financiers qui sont toujours devant tout

Le penalty refusé à l’OL fait parler

Oui, c’est une invention de toutes pièces, lancée et entretenue par les aigris anti-OL. À l’époque, toutes les statistiques démontraient clairement que Lyon n’était pas davantage avantagé que les autres clubs et que les penalties sifflés en faveur de l’OL n’étaient pas plus nombreux que pour les autres équipes de Ligue 1. Ça, ce sont des faits, pas une légende infondée qui n’aurait jamais dû exister.

Paulo Fonseca rapporte 9,2 ME à l’OL

La pérennité d'un club, tu la gères a l'intersaison non?? Si tu dois encore gérer cet aspect une fois la saison commencé, c'est que t'as mal bossé cet été alors....

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Ajoute les charges et le staff tu es plus près de 13M

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