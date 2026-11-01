OM : Tout Marseille s’incline devant Amine Harit

A l'OM depuis 2021 avec un parcours compliqué, Amine Harit n'a jamais paru aussi fort. Son match plein face à Toulouse force l'admiration à tous les niveaux.

Il fait partie des joueurs revenus par la petite porte à l’OM, après des passages ratés ces dernières années. Mais avec une préparation complète, du temps de jeu en raison de l’absence de concurrence, Amine Harit est peut-être dans la meilleure forme de sa carrière. A 29 ans, le natif de Pontoise a ouvert le score dès la première minute, ce qui lui a donné une sacrée dose de confiance pour la suite de la rencontre. Impérial de bout en bout, le milieu de terrain passé par Nantes ou Schalke 04 était ravi du retour au premier plan de son équipe avec ces quatre victoires consécutives.

Je suis fier parce qu'on a su faire le dos rond quand c'était un peu plus compliqué. On a concédé beaucoup d'occasions mais je pense que le fait de se battre et d'avoir eu des moments compliqués, ça nous a beaucoup soudés. Quatre victoires d'affilée dans cette Ligue 1, ce n'est pas à jeter », a livré Amine Harit, loué pour sa performance dans La Provence. Le quotidien local lui a mis la note de 8/10, avec ce commentaire à la hauteur de ce match réussi. , a livré Amine Harit, loué pour sa performance dans La Provence. Le quotidien local lui a mis la note de 8/10, avec ce commentaire à la hauteur de ce match réussi.

« Son premier geste (notable) de la rencontre a donné le ton. Non content de montrer la voie à l'OM, en ouvrant le score d'un astucieux extérieur du pied pour tromper Restes, mal placé (2), l'international marocain s'est libéré. Tranchant et inspiré à chacune de ses prises de balle, il a donné le tournis aux défenseurs toulousains qui n'ont pas su l'arrêter autrement qu'en commettant des fautes », a fait savoir La Provence.

A Marseille, c’est enfin Bruno Genesio qui n’a pas hésité à féliciter directement son joueur, avec une déclaration sur l’esprit de revanche du Lion de l’Atlas. « Amine Harit me surprend agréablement. Je pense qu'il a envie de montrer des choses, il a beaucoup de technique », a souligné l’entraineur de l’OM, qui ne s’attendait pas à voir Harit atteindre ce niveau cette saison.