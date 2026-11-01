Qui est Carlos Vicens, le grand favori pour entrainer l’OL ?

Un entraineur portugais est bien parti pour succéder à Paulo Fonseca à l'OL. Il s'agira de Carlos Vicens, ancien adjoint de Pep Guardiola sans club depuis seulement 10 jours.

Tout devrait désormais aller très vite concernant l’avenir de Paulo Fonseca, tout proche de rejoindre le Sporting Portugal dans les prochaines 24 heures. Pour le remplacer, l’OL a une première piste sérieuse. Selon A Bola, les dirigeants rhodaniens ont débuté les discussions avec Thiago Motta avant de buter sur ses exigences financières. La solution désormais privilégiée mène à Carlos Vicens, annoncé en pole pour occuper ce poste selon le média portugais.

L’entraineur de 43 ans s’est fait connaitre la saison dernière avec Braga, mais il avait fait ses oeuvres avec les équipes de jeunes de Manchester City, menant notamment les jeunes Sky Blues au titre en Youth League en 2021, avant de devenir adjoint de Pep Guardiola pendant quatre ans. A Braga, il a emmené son équipe en demi-finale d’Europa League, en finale de la Coupe de la Ligue, et à la 4e place de la Liga, avant de se faire virer le mois dernier après un début de saison jugé décevant.