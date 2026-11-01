ECL : Programme et résultats de la 3e journée
Jeudi 5 novembre
18h45 :
Aarhus – Braga
Atalanta – Kairat Almaty
Midtjylland – Ajax
Thun – Hearts
Étoile Rouge – Inter Escaldes
KuPS – La Gantoise
Lincoln Red Imps – Hajduk Split
Mjällby – Borac
Trabzonspor – Fribourg
21h00 :
Monaco – Nordsjælland
Copenhague – Iberia Tbilissi
Lugano – Kauno Žalgiris
Twente – Pafos
Getafe – Brighton
Saint-Trond – Brann
Panathinaïkos – CSKA Sofia
Riga – Jablonec
Universitatea Craiova – Egnatia
Fil Info
Derniers commentaires
Le penalty refusé à l’OL fait parler
lol je dis pas qu il y pas penalty ,mais "Penalty pour Lyon" ca sonnait beaucoup pendant un moment
Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit
Tu cherches un peu et tu verras comment il a trahi le PSG en donnant son accord et qu il est parti negocier avec Dortmund
4 à la suite, l'OM revient dans la course
Merci Delange....
4 à la suite, l'OM revient dans la course
Auxerre, Le Mans, c'est pas non plus impossible pour une équipe qui joue le maintient
L1 : L’OL et le Paris FC frappent fort
Déjà terminée la hype Monégasque ?
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11