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OL : Fonseca au Sporting dans 48 h, les infos tombent

OL : Fonseca au Sporting dans 48 h, les infos tombent

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parGuillaume Conte
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Le départ de Paulo Fonseca se précise, surtout avec plusieurs révélations sur la situation réelle de l'entraineur de l'OL. Tout semble en ordre pour le voir rejoindre le Sporting.
L’OL a su gérer son match face à Angers pour s’imposer 2-0 et retrouver une place sur le podium. Pas évident du tout avec un contexte assez sulfureux, puisque Paulo Fonseca est pressenti pour quitter Lyon dans les prochains jours et rejoindre le Sporting Portugal. La situation du club de Lisbonne est compliquée et l’entraineur Rui Borges est très critiqué dans les médias comme en interne, au point que son départ soit annoncé pour les prochains jours selon plusieurs journaux locaux.
En conférence de presse à l’issue de la rencontre, Paulo Fonseca a botté en touche, expliquant qu’il était très bien à l’OL, mais que son avenir était quand même incertain et qu’il ne pouvait pas garantir qu’il serait encore là après lundi, date du prochain entrainement. Une réponse à la hauteur de la situation, qui est encore confuse, même si elle est plus avancée que l’entraineur lyonnais ne veut bien le reconnaitre.

L'OL est au courant depuis plusieurs jours

Il y a en effet plusieurs éléments qui laissent à penser qu’un départ de Paulo Fonseca est très bien avancé, mais pas encore bouclé. Tout d’abord, selon les informations recueillies par Foot01 auprès de l’entourage de l’entraineur de l’OL, les discussions durent depuis plusieurs jours entre le club rhodanien et son technicien, signe que cette volonté est connue d’assez longue date par Lyon. Un accord pour la fin du contrat de Fonseca est sur le point d'être trouvé. Ensuite, le Sporting et l’OL négocient bien eux aussi entre eux sur les modalités de son arrivée à Lisbonne et tout semble OK entre les deux parties. Et enfin, Fonseca s’est vu confirmer que, en cas de départ de Borges, la place lui était totalement réservée, et que d’autres options ne seraient étudiées que s’il venait à refuser ou si l’OL refusait son départ. Et Rui Borges est lui aussi sur le point de trouver un accord pour quitter le Sporting, avec une officialisation prévue pour lundi ou mardi au plus tard.
Autant dire que la place est chaude pour Fonseca au Sporting, et qu’il reste désormais à finaliser des discussions qui vont dans le bon sens. Mais le fait que Fonseca et Lyon discutent de ce départ depuis plusieurs jours, permet aussi à l’OL de travailler sur son futur remplaçant en amont de la décision finale.

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Ca y est les sardines vont peut être intégrer le top 5 elles vont se reprendre pour les championnes du monde lol C'est ce qu'on aime, les voir bomber le torse et finir par ce qu'elles savent faire de mieux autrement dit sen prendre plein la rondelle et chialer :)

OL : Fonseca au Sporting dans 48 h, les infos tombent

Que du bonheur de voir partir ce farfelu sans froc avec sa mentalité de looser et des choix toujours plus dégueulasses les uns que les autres qui nous a coûté tous nos matchs importants, nos qualifs et podium avec un jeu tellement horrible. On en peut plus de ce boulet, de ses compos, de ses choix de merde, de ses tactiques frileuses, de ses changements ridicules, de ses lectures de match pourris et de sa com de merde. Vraiment l'OL devra un jour se remettre en question sur les choix d’entraîneur qui sont très souvent de vrais boulets

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Purée quel bonheur se serait de plus voir ce farfelu sans froc sur le banc qui nous a fait vivre que de la déprime chaque week end avec un jeu dégueulasse et pourri tous les grands matchs et toutes les qualifs. Jamais on aurait dû le garder cette année ce bon à rien qui aura passer son temps à faite toujours tout à l'envers

OL : Fonseca au Sporting dans 48 h, les infos tombent

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