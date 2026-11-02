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OM : McCourt chassé de son propre stade

OM : McCourt chassé de son propre stade

OM
parCorentin Facy
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L’OM a enchaîné dimanche soir contre Toulouse sa quatrième victoire de suite en Ligue 1. Le propriétaire Frank McCourt reste néanmoins dans le viseur des supporters olympiens.
Très belle remontée au classement pour l’Olympique de Marseille. 17e de Ligue 1 avant son déplacement à Troyes il y a un mois, l’équipe de Bruno Genesio est remontée à la 6e place du classement grâce à quatre victoires de suite face à l’ESTAC, Angers, Le Havre et Toulouse ce dimanche. De quoi calmer les supporters les plus inquiets, qui évoquaient avec fébrilité le maintien il y a quelques semaines. Cet objectif sera probablement atteint sans problème et c’est désormais vers les places européennes que peuvent se tourner Amine Gouiri et ses coéquipiers.
Cela étant, le propriétaire Frank McCourt reste dans le viseur du Vélodrome. L’Américain, qui a exigé une cure d’austérité sans précédent lors du mercato estival, a de nouveau été visé par les supporters de l’OM en marge de la victoire face au TFC dimanche. « McCourt : 10 ans de purge à l’OM. American Nightmare c’est toi ! » pouvait-on lire dimanche dans les travées du CEPAC Vélodrome. Chez les supporters olympiens, on ne digère pas ce mercato estival historique avec les départs des meilleurs joueurs de l’effectif (Rulli, Balerdi, Medina, Timber, Aubameyang, Greenwood) et aucune recrue en contrepartie.
McCourt : 10 ans de purge
- Le Vélodrome en colère contre Frank McCourt
Un changement dans l’actionnariat du club est espéré à moyen terme de la part des supporters de l’Olympique de Marseille, qui ne voient cependant rien venir pour le moment. Fort heureusement, un homme fait l’unanimité au Vélodrome : Bruno Genesio. Au contraire de McCourt, l’ancien entraîneur du LOSC a gagné le respect des supporters olympiens. Il faut dire que Bruno Genesio parvient, malgré un effectif très limité -c’est peu de le dire- à pratiquer un jeu cohérent en Ligue 1 et à obtenir depuis un mois des résultats positifs qui permettent aux Olympiens de jouer les places européennes.

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