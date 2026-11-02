Le PSG envoie sa première offre pour Maza

L’intérêt du PSG pour Ibrahim Maza se confirme. L’international algérien du Bayer Leverkusen va prochainement faire l’objet d’une offre ferme de la part du club de la capitale.

« Ça devrait bouger rapidement pour Ibrahim Maza ! Les prochains jours, et plus particulièrement la trêve internationale, pourraient être décisifs. Une première offre est attendue pour le joueur. Il est devenu la priorité au mercato d'hiver, après le refus pour un autre joueur » nous apprend le compte spécialisé sur X. Intéressé à l’idée de se renforcer lors du prochain mercato d’hiver, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Ibrahim Maza. Le double champion d’Europe est bien décidé à l’idée de passer à l’offensive pour faire venir l’international algérien de 20 ans évoluant au Bayer Leverkusen. Une offre pourrait même être transmise dans les jours à venir selon le compte spécialisé PSG Inside Actu.nous apprend le compte spécialisé sur X.

L’intérêt concret du Paris Saint-Germain pour Ibrahim Maza confirme la volonté du club Bleu et Rouge de se renforcer en janvier prochain. L’idée est notamment de compenser numériquement la blessure de Khvicha Kvaratskhelia même si l’Algérien, plutôt habitué à jouer dans l’entrejeu, n’évolue pas exactement dans le même rôle que le Géorgien. Luis Enrique a en tout cas validé le profil d’Ibrahim Maza, qu’il juge totalement compatible avec sa philosophie de jeu.

Le joueur du Bayer Leverkusen peut aussi bien évoluer sur les postes offensifs qu’au milieu de terrain, une aubaine pour l’entraîneur parisien qui raffole de ce genre de profil très polyvalent. Reste que pour le PSG, il va falloir sortir le carnet de chèques afin d’avoir une chance de rafler la mise. Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2030, le natif de Berlin est déjà valorisé par Transfermarkt à hauteur de 50 millions d’euros.