L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée

9e journée de Ligue 1 :

Vendredi 30 octobre

19h00 : Havre AC - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+ 3)

OGC Nice - Stade Rennais (sur Ligue 1+ 2)

21h05 : Lille OSC - RC Lens (sur Ligue 1+)

Samedi 31 octobre

20h45 : Troyes - Le Mans FC (sur Ligue 1+)

Dimanche 1er novembre

15h00 : Strasbourg - AJ Auxerre (sur Ligue 1+)

17h15 : Olympique Lyonnais - SCO Angers (sur Ligue 1+ 3)

Paris FC - Monaco (sur Ligue 1+ 4)

20h45 : Olympique de Marseille - Toulouse FC (sur Ligue 1+)

Lundi 2 novembre

20h45 : FC Lorient - Stade Brestois (sur Ligue 1+)