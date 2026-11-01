EL : Programme et résultats de la 4e journée
Mercredi 4 novembre
16h30 : Rennes - Olympiakos
Jeudi 5 novembre
18h45 :
AC Milan – Ferencváros
Sparta Prague – Bournemouth
Crystal Palace – Hoffenheim
Lillestrøm – Viktoria Plzeň
NEC Nimègue – Omonia
Levski Sofia – Jagiellonia
Real Sociedad – Lyon
Anderlecht – Salzbourg
21h00 :
AZ Alkmaar – Juventus
Bayer Leverkusen – Marseille
Celtic – Beşiktaş
Hapoël Beer-Sheva – OFI Crète
Celta Vigo – Union Saint-Gilloise
Torreense – Ararat-Armenia
Sturm Graz – Celje
Benfica – Lech Poznań
Sunderland – Dinamo Zagreb
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Derniers commentaires
Le penalty refusé à l’OL fait parler
lol je dis pas qu il y pas penalty ,mais "Penalty pour Lyon" ca sonnait beaucoup pendant un moment
Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit
Tu cherches un peu et tu verras comment il a trahi le PSG en donnant son accord et qu il est parti negocier avec Dortmund
4 à la suite, l'OM revient dans la course
Merci Delange....
4 à la suite, l'OM revient dans la course
Auxerre, Le Mans, c'est pas non plus impossible pour une équipe qui joue le maintient
L1 : L’OL et le Paris FC frappent fort
Déjà terminée la hype Monégasque ?
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
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|1
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|15
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|4
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|0
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|7
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|-11