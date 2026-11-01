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EL : Programme et résultats de la 4e journée

Europa League
parGuillaume Conte
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Mercredi 4 novembre
16h30 : Rennes - Olympiakos
Jeudi 5 novembre
18h45 :
AC Milan – Ferencváros
Sparta Prague – Bournemouth
Crystal Palace – Hoffenheim
Lillestrøm – Viktoria Plzeň
NEC Nimègue – Omonia
Levski Sofia – Jagiellonia
Real Sociedad – Lyon
Anderlecht – Salzbourg
21h00 :
AZ Alkmaar – Juventus
Bayer Leverkusen – Marseille
Celtic – Beşiktaş
Hapoël Beer-Sheva – OFI Crète
Celta Vigo – Union Saint-Gilloise
Torreense – Ararat-Armenia
Sturm Graz – Celje
Benfica – Lech Poznań
Sunderland – Dinamo Zagreb
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Derniers commentaires

Le penalty refusé à l’OL fait parler

lol je dis pas qu il y pas penalty ,mais "Penalty pour Lyon" ca sonnait beaucoup pendant un moment

Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit

Tu cherches un peu et tu verras comment il a trahi le PSG en donnant son accord et qu il est parti negocier avec Dortmund

4 à la suite, l'OM revient dans la course

Merci Delange....

4 à la suite, l'OM revient dans la course

Auxerre, Le Mans, c'est pas non plus impossible pour une équipe qui joue le maintient

L1 : L’OL et le Paris FC frappent fort

Déjà terminée la hype Monégasque ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
12Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
13Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
14Brest logo
Brest
9823314122
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

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