La Juventus sauve la tête de Spalletti

OL : Fonseca au Sporting dans 48 h, les infos tombent

Que du bonheur de voir partir ce farfelu sans froc avec sa mentalité de looser et des choix toujours plus dégueulasses les uns que les autres qui nous a coûté tous nos matchs importants, nos qualifs et podium avec un jeu tellement horrible. On en peut plus de ce boulet, de ses compos, de ses choix de merde, de ses tactiques frileuses, de ses changements ridicules, de ses lectures de match pourris et de sa com de merde. Vraiment l'OL devra un jour se remettre en question sur les choix d’entraîneur qui sont très souvent de vrais boulets