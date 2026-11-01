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La Juventus sauve la tête de Spalletti

Serie A
parGuillaume Conte
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Malgré un match disputé et un public local défiant, la Juventus a réussi à s’imposer 2-0 face à Naples pour certainement sauver la peau de son entraineur très contesté, Luciano Spalletti. Un bijou de la pépite Alajbegovic à 20 minutes de la fin a fait le bonheur des Piémontais, qui ont ensuite scellé leur succès en fin de match par Boga (87e) face à un Napoli réduit à 10.

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Ca y est les sardines vont peut être intégrer le top 5 elles vont se reprendre pour les championnes du monde lol C'est ce qu'on aime, les voir bomber le torse et finir par ce qu'elles savent faire de mieux autrement dit sen prendre plein la rondelle et chialer :)

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Que du bonheur de voir partir ce farfelu sans froc avec sa mentalité de looser et des choix toujours plus dégueulasses les uns que les autres qui nous a coûté tous nos matchs importants, nos qualifs et podium avec un jeu tellement horrible. On en peut plus de ce boulet, de ses compos, de ses choix de merde, de ses tactiques frileuses, de ses changements ridicules, de ses lectures de match pourris et de sa com de merde. Vraiment l'OL devra un jour se remettre en question sur les choix d’entraîneur qui sont très souvent de vrais boulets

OL : Fonseca n'assume pas et dément tout départ

Purée quel bonheur se serait de plus voir ce farfelu sans froc sur le banc qui nous a fait vivre que de la déprime chaque week end avec un jeu dégueulasse et pourri tous les grands matchs et toutes les qualifs. Jamais on aurait dû le garder cette année ce bon à rien qui aura passer son temps à faite toujours tout à l'envers

OL : Fonseca au Sporting dans 48 h, les infos tombent

bla bla bla

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