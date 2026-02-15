Monaco-PSG : L'arbitre désigné fait hurler les Parisiens

Le PSG se rendra à Monaco ce mardi soir pour disputer son barrage de Ligue des champions. L’arbitre désigné pour cette rencontre, Jesús Gil Manzano, ne fait pas l’unanimité dans la capitale française.

Le Paris Saint-Germain ferait bien de se méfier de ce déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco. Le club de la capitale a semé le doute après sa défaite face au Stade Rennais FC vendredi en Ligue 1. De son côté, le club de la Principauté traverse une période plus positive et peut nourrir de réelles ambitions avant de recevoir les champions d’Europe en titre. Les Parisiens seront donc attendus dans les moindres détails face aux Monégasques. Quant à l'arbitre de la rencontre, Jesús Gil Manzano, il aura lui aussi une pression certaine sur les épaules pour cette affiche sous haute tension.

Le PSG peut être inquiet ?

Sur X, nombreux ont en effet été les fans du PSG à pester contre la désignation de l'Espagnol pour cette rencontre importante. On pouvait notamment voir comme commentaires ces dernières heures : « C'est l'un des pires arbitres d'Espagne » ; « Penalty pour Monaco, on n'a rien pu faire face à la corruption » ; « Force à Paris il est un produit pur de La Masia cette fraude » ; « L’arbitre le plus nul d’Espagne, vous êtes prévenus les Parisiens » ; « L'UEFA et la FIFA doivent bannir les arbitres espagnols de grandes compétitions vu leur manque de professionnalisme dans leur championnat. Ils sont tendancieux et très amateurs. » ou encore « Bonne chance les Parisiens avec cette arbitre les Espagnols sont nuls vraiment ».

À noter que cette saison, Jesús Gil Manzano a déjà arbitré le Paris Saint-Germain. C’était lors du déplacement des Parisiens sur la pelouse du Bayer 04 Leverkusen en Ligue des champions. Ce soir-là, Illia Zabarnyi avait été exclu après avoir reçu un carton rouge.

Au total, avec l’arbitre espagnol au sifflet, le PSG présente un bilan de trois victoires, un match nul et une défaite.