ICONSPORT_282688_2099

Monaco-PSG : L'arbitre désigné fait hurler les Parisiens

PSG15 févr. , 22:30
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG se rendra à Monaco ce mardi soir pour disputer son barrage de Ligue des champions. L’arbitre désigné pour cette rencontre, Jesús Gil Manzano, ne fait pas l’unanimité dans la capitale française.
Le Paris Saint-Germain ferait bien de se méfier de ce déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco. Le club de la capitale a semé le doute après sa défaite face au Stade Rennais FC vendredi en Ligue 1. De son côté, le club de la Principauté traverse une période plus positive et peut nourrir de réelles ambitions avant de recevoir les champions d’Europe en titre. Les Parisiens seront donc attendus dans les moindres détails face aux Monégasques. Quant à l'arbitre de la rencontre, Jesús Gil Manzano, il aura lui aussi une pression certaine sur les épaules pour cette affiche sous haute tension.

Le PSG peut être inquiet ? 

Sur X, nombreux ont en effet été les fans du PSG à pester contre la désignation de l'Espagnol pour cette rencontre importante. On pouvait notamment voir comme commentaires ces dernières heures : « C'est l'un des pires arbitres d'Espagne » ; « Penalty pour Monaco, on n'a rien pu faire face à la corruption » ; « Force à Paris il est un produit pur de La Masia cette fraude » ; « L’arbitre le plus nul d’Espagne, vous êtes prévenus les Parisiens » ; « L'UEFA et la FIFA doivent bannir les arbitres espagnols de grandes compétitions vu leur manque de professionnalisme dans leur championnat. Ils sont tendancieux et très amateurs. » ou encore « Bonne chance les Parisiens avec cette arbitre les Espagnols sont nuls vraiment ».
À noter que cette saison, Jesús Gil Manzano a déjà arbitré le Paris Saint-Germain. C’était lors du déplacement des Parisiens sur la pelouse du Bayer 04 Leverkusen en Ligue des champions. Ce soir-là, Illia Zabarnyi avait été exclu après avoir reçu un carton rouge.
Au total, avec l’arbitre espagnol au sifflet, le PSG présente un bilan de trois victoires, un match nul et une défaite.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_342826_0159
Ligue 1

L1 : L'OL tape Nice et prend ses distances avec l'OM

ICONSPORT_342936_0042
Serie A

Serie A : Naples et la Roma se quittent bons amis

ICONSPORT_342826_0024
OL

OL-OGCN : Quentin, le CUP, la LFP… Les Bads Gones sont chauds

Fil Info

15 févr. , 22:47
L1 : L'OL tape Nice et prend ses distances avec l'OM
15 févr. , 22:40
Serie A : Naples et la Roma se quittent bons amis
15 févr. , 22:15
OL-OGCN : Quentin, le CUP, la LFP… Les Bads Gones sont chauds
15 févr. , 22:00
Premier League : Liverpool va perdre gros cet été
15 févr. , 21:30
ASSE : Montanier a trouvé le secret
15 févr. , 21:00
PSG : Alerte pour Dembélé avant Monaco !
15 févr. , 20:30
Nantes va encore tout changer, le Spectre l'annonce !
15 févr. , 20:00
OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair

Derniers commentaires

L1 : L'OL tape Nice et prend ses distances avec l'OM

6 points ça va très vite, dans un sens comme dans l'autre 😅 Il y a un monde où les deux prochains matchs Strasbourg et l'OM tournent mal et où on peut être distancés de 12 points devant, et être rattrapé à 5points par les 5-6-7e. Ou un autre monde où la fin de saison peut devenir folle (et avec des confrontations directes, 6points c'est à double tranchant). On espère un Endrick en jambe, et désicif dans les matchs clés 🤞 (je parle aussi des matchs de coupe)

OL-OGCN : Quentin, le CUP, la LFP… Les Bads Gones sont chauds

RIP Quentin, l'extrême gauche (Son organe politique: LFI / ses milices: antifas, jeune garde) est un cancer protégé par le service public (TV/Radio) et les juges... Aucun chance que justice soit faite

L1 : L'OL tape Nice et prend ses distances avec l'OM

En effet, tu peux perdre 4 fois avant d'être rejoint, en 12 matchs.. Sachant que tu dois affronter ts tes poursuivants directs, Strasbourg, l'OM, Rennes, Monaco, ne pas perdre contre eux les empêchera déjà de prendre les 3 points et de ns rejoindre rapidement, mais il y aura des confrontations directes chez eux aussi, alors normalement la 4e place est bouclé

OM : Insulté après avoir lâché 640 ME, McCourt hallucine

Il aurait engagé un Marotta, il airait depensé 4fois moins pour 2 fois plus de résultats. On va continuer longtemps a cautionner ses choix de merde Je l'aime Mc Court, j'aime sa generosite mais ... ses gars,ils sont tous plus cons les uns que les autres.

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

Ah Milan n'appartient pas à Arès ? Ah je savais pas ! Ah mais si en fait je connais l'histoire avec Elliot et le Milan, c'est moi t'ai mentionné l'affaire Triple idiot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading