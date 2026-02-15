ICONSPORT_285444_0090

Premier League : Liverpool va perdre gros cet été

Premier League15 févr. , 22:00
parNathan Hanini
1
Liverpool retrouve la forme en ce début d’année 2026. Les Reds ont enchaîné une nouvelle victoire en FA Cup ce samedi face à Brighton (3-0). Mais la presse britannique annonce que des cadres pourraient partir cet été.
Si la première partie de saison de Liverpool a ressemblé à un navire coulant de toutes parts, le début 2026 permet aux Reds de retrouver des couleurs. Les hommes d’Arne Slot ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Seule défaite : le scénario cruel face à Manchester City, le 8 février dernier. Malgré cela, la presse britannique s’agite autour du club au bord de la Mersey. Plusieurs interrogations planent autour de l’avenir des cadres de l’effectif du dernier champion d’Angleterre.

Lire aussi

PL : Van Dijk offre 3 points précieux à LiverpoolPL : Van Dijk offre 3 points précieux à Liverpool
Vítor Pereira nommé entraîneur de Nottingham ForestVítor Pereira nommé entraîneur de Nottingham Forest

Trois joueurs incertains l’été prochain

Tout d’abord Mohamed Salah, l’Égyptien se rapproche petit à petit de la fin de son voyage du côté de Liverpool. Moins utilisé cette saison, l’ailier de 33 ans a des chances de quitter l’Angleterre cet été. En fin de contrat en 2027, l’ancien joueur de la Roma est courtisé par des clubs saoudiens. Team Talk révèle que plus le temps défile, plus un départ de Mohamed Salah est pressenti. Autre cadre dont l’avenir est incertain, c’est Ibrahima Konaté. Le défenseur international français est en fin de contrat cet été et n’a toujours pas renouvelé chez les Reds.
Courtisé par de nombreux cadors européens, l’ancien joueur de Leipzig n’a pas encore fait son choix. Son entraîneur Arne Slot a révélé discuter avec le Français pour le convaincre de rester. « Ibrahima Konaté serait sur le point de partir en transfert libre, même si certains indices récents laissent penser qu'il pourrait prolonger son séjour à Anfield, » explique Team Talk ce dimanche. Cependant, un autre nom pourrait faire ses valises cet été, le Hongrois Dominic Szoboszlai. Et c’est une déclaration de son sélectionneur qui met le feu aux poudres. Marco Rossi a déclaré au média qatari Winwin que son capitaine rêve d’évoluer dans un seul club, le Real Madrid. Selon Team Talk par l’intermédiaire de Graeme Bailey, Liverpool veut tout de suite éteindre la rumeur avec un nouveau contrat.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_342826_0024
OL

OL-OGCN : Quentin, le CUP, la LFP… Les Bads Gones sont chauds

ICONSPORT_311157_0079
ASSE

ASSE : Montanier a trouvé le secret

ICONSPORT_334429_0090
PSG

PSG : Alerte pour Dembélé avant Monaco !

Fil Info

15 févr. , 22:15
OL-OGCN : Quentin, le CUP, la LFP… Les Bads Gones sont chauds
15 févr. , 21:30
ASSE : Montanier a trouvé le secret
15 févr. , 21:00
PSG : Alerte pour Dembélé avant Monaco !
15 févr. , 20:30
Nantes va encore tout changer, le Spectre l'annonce !
15 févr. , 20:00
OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair
15 févr. , 19:46
OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
15 févr. , 19:30
Rennes menace d'attaquer L'Equipe en justice
15 févr. , 19:09
L1 : Lorient mate Angers, Auxerre coule Metz

Derniers commentaires

OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

On a vraiment fait 2 mercatos de rêve cet été et cet hivers

OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ET le 2d !!!!! VAMOS

OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

nartey ca a l air d etre une sacrée bonne pioche franchement

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

Dembelé il est bon qu un match et après il fait plus rien, il choisit ses match, c'est pas digne d un BO, mais on va l attendre au mondial si il fout rien il va se faire injecté par DD

Premier League : Liverpool va perdre gros cet été

Salah et konaté c étais prévu qu il partent ils sont cramé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading