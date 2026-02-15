Premier League : Liverpool va perdre gros cet été

Liverpool retrouve la forme en ce début d’année 2026. Les Reds ont enchaîné une nouvelle victoire en FA Cup ce samedi face à Brighton (3-0). Mais la presse britannique annonce que des cadres pourraient partir cet été.

Si la première partie de saison de Liverpool a ressemblé à un navire coulant de toutes parts, le début 2026 permet aux Reds de retrouver des couleurs. Les hommes d’Arne Slot ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Seule défaite : le scénario cruel face à Manchester City, le 8 février dernier. Malgré cela, la presse britannique s’agite autour du club au bord de la Mersey. Plusieurs interrogations planent autour de l’avenir des cadres de l’effectif du dernier champion d’Angleterre.

Trois joueurs incertains l’été prochain

Tout d’abord Mohamed Salah, l’Égyptien se rapproche petit à petit de la fin de son voyage du côté de Liverpool. Moins utilisé cette saison, l’ailier de 33 ans a des chances de quitter l’Angleterre cet été. En fin de contrat en 2027, l’ancien joueur de la Roma est courtisé par des clubs saoudiens. Team Talk révèle que plus le temps défile, plus un départ de Mohamed Salah est pressenti. Autre cadre dont l’avenir est incertain, c’est Ibrahima Konaté. Le défenseur international français est en fin de contrat cet été et n’a toujours pas renouvelé chez les Reds.

Courtisé par de nombreux cadors européens, l’ancien joueur de Leipzig n’a pas encore fait son choix. Son entraîneur Arne Slot a révélé discuter avec le Français pour le convaincre de rester. « Ibrahima Konaté serait sur le point de partir en transfert libre, même si certains indices récents laissent penser qu'il pourrait prolonger son séjour à Anfield, » explique Team Talk ce dimanche. Cependant, un autre nom pourrait faire ses valises cet été, le Hongrois Dominic Szoboszlai. Et c’est une déclaration de son sélectionneur qui met le feu aux poudres. Marco Rossi a déclaré au média qatari Winwin que son capitaine rêve d’évoluer dans un seul club, le Real Madrid. Selon Team Talk par l’intermédiaire de Graeme Bailey, Liverpool veut tout de suite éteindre la rumeur avec un nouveau contrat.