L1 : L'OL tape Nice et prend ses distances avec l'OM

22e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Buts : Tolisso (45e+1), Nartey (65e) pour l’OL.

En clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’a fait qu’une bouchée de l’OGC Nice (2-0) pour conforter sa place sur le podium.

Suite au faux pas de l’OM face à Strasbourg samedi, l’OL disposait d’une occasion en or pour creuser son avance dans la course au podium. Mais pour cela, Lyon devait venir à bout de Nice. Ce qui n’était pas chose aisée puisque l’OGCN dominait les débats pendant toute la première période… jusqu’à l’ouverture du score de l’OL pendant le temps additionnel. Au départ de l’action et au terme d’un contre rondement mené par Nartey, Tessmann ou Abner, Tolisso profitait d’un centre contré de la tête par Sulc pour marquer dans le but vide au deuxième poteau (1-0 à la 45e+1). Un but libérateur pour les Gones juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, les Gones poussaient pour faire le break avec Sulc (46e), mais sans réussite. Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir l’OL faire la différence. Après une folle remontée de balle depuis le côté droit, Sulc centrait à ras de terre sur Vanhoutte, qui ratait son dégagement au profit de Nartey. La recrue danoise se jouait ensuite de la défense niçoise avec un joli crochet dans la surface avant de tromper Dupé du gauche (2-0 à la 64e). Un second but qui suffisait au bonheur des Gones, qui s'imposaient donc 2-0 à domicile.

Grâce à cette 13e victoire de suite toutes compétitions confondues, l’OL fait une très bonne opération au classement puisque le groupe de Paulo Fonseca dispose maintenant de cinq points d’avance sur l’OM dans la course au podium. Troisième, Lyon revient même à six points du PSG et peut encore rêver du titre. De son côté, le Gym de Claude Puel reste 14e avec six longueurs d’avance sur la zone rouge.