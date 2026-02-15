L1 : L'OL tape Nice et prend ses distances avec l'OM

6 points ça va très vite, dans un sens comme dans l'autre 😅 Il y a un monde où les deux prochains matchs Strasbourg et l'OM tournent mal et où on peut être distancés de 12 points devant, et être rattrapé à 5points par les 5-6-7e. Ou un autre monde où la fin de saison peut devenir folle (et avec des confrontations directes, 6points c'est à double tranchant). On espère un Endrick en jambe, et désicif dans les matchs clés 🤞 (je parle aussi des matchs de coupe)
RIP Quentin, l'extrême gauche (Son organe politique: LFI / ses milices: antifas, jeune garde) est un cancer protégé par le service public (TV/Radio) et les juges... Aucun chance que justice soit faite
En effet, tu peux perdre 4 fois avant d'être rejoint, en 12 matchs.. Sachant que tu dois affronter ts tes poursuivants directs, Strasbourg, l'OM, Rennes, Monaco, ne pas perdre contre eux les empêchera déjà de prendre les 3 points et de ns rejoindre rapidement, mais il y aura des confrontations directes chez eux aussi, alors normalement la 4e place est bouclé
Il aurait engagé un Marotta, il airait depensé 4fois moins pour 2 fois plus de résultats. On va continuer longtemps a cautionner ses choix de merde Je l'aime Mc Court, j'aime sa generosite mais ... ses gars,ils sont tous plus cons les uns que les autres.
Ah Milan n'appartient pas à Arès ? Ah je savais pas ! Ah mais si en fait je connais l'histoire avec Elliot et le Milan, c'est moi t'ai mentionné l'affaire Triple idiot
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗢𝗢𝗢𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗥𝗘 🔥 En s'imposant face à Nice, nos Gones poursuivent leur série et décrochent un 13e succès d'affilée ! 🤩💥 Que c'est bon !!!! 💪🔴🔵 2-0 #OLOGCN