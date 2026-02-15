ICONSPORT_342826_0159

L1 : L'OL tape Nice et prend ses distances avec l'OM

Ligue 115 févr. , 22:47
parAlexis Rose
22e journée de Ligue 1 :
Groupama Stadium.
Olympique Lyonnais - OGC Nice : 2-0.
Buts : Tolisso (45e+1), Nartey (65e) pour l’OL.
En clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’a fait qu’une bouchée de l’OGC Nice (2-0) pour conforter sa place sur le podium.
Suite au faux pas de l’OM face à Strasbourg samedi, l’OL disposait d’une occasion en or pour creuser son avance dans la course au podium. Mais pour cela, Lyon devait venir à bout de Nice. Ce qui n’était pas chose aisée puisque l’OGCN dominait les débats pendant toute la première période… jusqu’à l’ouverture du score de l’OL pendant le temps additionnel. Au départ de l’action et au terme d’un contre rondement mené par Nartey, Tessmann ou Abner, Tolisso profitait d’un centre contré de la tête par Sulc pour marquer dans le but vide au deuxième poteau (1-0 à la 45e+1). Un but libérateur pour les Gones juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, les Gones poussaient pour faire le break avec Sulc (46e), mais sans réussite. Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir l’OL faire la différence. Après une folle remontée de balle depuis le côté droit, Sulc centrait à ras de terre sur Vanhoutte, qui ratait son dégagement au profit de Nartey. La recrue danoise se jouait ensuite de la défense niçoise avec un joli crochet dans la surface avant de tromper Dupé du gauche (2-0 à la 64e). Un second but qui suffisait au bonheur des Gones, qui s'imposaient donc 2-0 à domicile.
Grâce à cette 13e victoire de suite toutes compétitions confondues, l’OL fait une très bonne opération au classement puisque le groupe de Paulo Fonseca dispose maintenant de cinq points d’avance sur l’OM dans la course au podium. Troisième, Lyon revient même à six points du PSG et peut encore rêver du titre. De son côté, le Gym de Claude Puel reste 14e avec six longueurs d’avance sur la zone rouge.
6 points ça va très vite, dans un sens comme dans l'autre 😅 Il y a un monde où les deux prochains matchs Strasbourg et l'OM tournent mal et où on peut être distancés de 12 points devant, et être rattrapé à 5points par les 5-6-7e. Ou un autre monde où la fin de saison peut devenir folle (et avec des confrontations directes, 6points c'est à double tranchant). On espère un Endrick en jambe, et désicif dans les matchs clés 🤞 (je parle aussi des matchs de coupe)

RIP Quentin, l'extrême gauche (Son organe politique: LFI / ses milices: antifas, jeune garde) est un cancer protégé par le service public (TV/Radio) et les juges... Aucun chance que justice soit faite

En effet, tu peux perdre 4 fois avant d'être rejoint, en 12 matchs.. Sachant que tu dois affronter ts tes poursuivants directs, Strasbourg, l'OM, Rennes, Monaco, ne pas perdre contre eux les empêchera déjà de prendre les 3 points et de ns rejoindre rapidement, mais il y aura des confrontations directes chez eux aussi, alors normalement la 4e place est bouclé

OM : Insulté après avoir lâché 640 ME, McCourt hallucine

Il aurait engagé un Marotta, il airait depensé 4fois moins pour 2 fois plus de résultats. On va continuer longtemps a cautionner ses choix de merde Je l'aime Mc Court, j'aime sa generosite mais ... ses gars,ils sont tous plus cons les uns que les autres.

OL : 40 ME pour Morton, Chelsea débarque à Lyon

Ah Milan n'appartient pas à Arès ? Ah je savais pas ! Ah mais si en fait je connais l'histoire avec Elliot et le Milan, c'est moi t'ai mentionné l'affaire Triple idiot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

