OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair

L’OM devra désormais faire sans Medhi Benatia, qui a décidé de quitter le club. Pablo Longoria pourrait être le prochain à quitter le navire phocéen.
L’Olympique de Marseille traverse une période particulièrement délicate et devra désormais composer sans Medhi Benatia. Le directeur sportif du club phocéen a récemment présenté sa démission, estimant ne plus être en adéquation avec le projet actuel des dirigeants marseillais.
Se pose désormais la question de l’avenir du projet marseillais, qui reposait en grande partie sur un trio composé de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria. Les deux premiers ne sont déjà plus en poste, et le troisième pourrait lui aussi être tenté de tourner la page. C’est en tout cas la crainte exprimée par Daniel Riolo.

Longoria, quel avenir à l'OM ? 

Sur son compte X, le journaliste a en effet fait part de son sentiment et de sa surprise face à la situation actuelle dans la cité phocéenne :
« 4e de Ligue 1 et encore qualifié en Coupe de France, l’OM explose… incompréhensible ! On devrait donner la gestion aux assos qui demandent le départ de tout le monde… Et qu’est-ce qui va pousser Longoria à rester dans un tel bordel ? La question se pose. »
Un message fort qui illustre l’incompréhension ambiante autour de l’Olympique de Marseille, alors que les résultats sportifs ne semblaient pourtant pas si alarmants sur le plan comptable.

Les prochaines heures s’annoncent décisives concernant l’avenir de Pablo Longoria, alors que Shéhérazade Semsar-de Boisséson, proche de Frank McCourt, prend de plus en plus d’importance ces derniers temps à l’OM.
En cas de départ de Longoria, les Phocéens devront repenser en profondeur toute leur politique sportive. Face à RC Strasbourg Alsace, des appels au départ de McCourt ont même été aperçus dans les tribunes du Stade Vélodrome. De quoi tendre encore un peu plus une situation qui semble progressivement échapper au club, alors que des échéances importantes attendent encore l’Olympique de Marseille dans les prochains jours.
Attention à ne pas tout perdre lors d’une année 2026 qui tourne au cauchemar sur la Canebière.
