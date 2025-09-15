georges mikautadze ICONSPORT_266826_0591

OL : Bertrand Latour atomise Lyon

OL15 sept. , 15:00
parCorentin Facy
Le départ de Georges Mikautadze à Villarreal a fait couler beaucoup d'encre mais a surtout montré le vrai visage des clubs et dans le cas présent de l'OL selon Bertrand Latour.
Dans une situation financière difficile, l'Olympique Lyonnais a été contraint de vendre l'un de ses meilleurs joueurs dans les derniers jours du mercato. Malick Fofana est resté, mais Georges Mikautadze a été sacrifié par le club rhodanien. L'international géorgien a pris la direction de Villarreal, qui a dépensé plus de 30 millions d'euros pour s'offrir l'ex-buteur du FC Metz. Un départ à contre-coeur pour Mikautadze, qui a toutefois accepté de partir pour sauver son club formateur. Une attitude louable qui tranche avec celle des clubs dans leur ensemble selon Bertrand Latour.
Au micro de Canal+, le consultant a pris l'exemple de Mikautadze mais aussi celui de Bradley Barcola pour dénoncer un environnement et un public qui protègent trop les clubs et pas suffisamment les joueurs à ses yeux. « Cette transaction de Mikautadze dévoile le vrai visage des clubs. Ce qui est un peu dommage, c’est que souvent, les supporters sont avec les clubs et pas avec les joueurs. Quand je vois que Barcola, à chaque fois qu’il revient à Lyon, il se fait insulter comme c’est pas permis car il a été dans un club qui est objectivement meilleur que l’OL » estime Bertrand Latour sur le plateau du Canal Football Club avant de poursuivre.

Bertrand Latour s'attaque à l'OL

« Sauf que lorsque vous êtes un enfant du club comme Barcola ou Mikautadze, on te dit ‘casse-toi, on n’a plus besoin de toi, on a besoin d’oseille’. A la fin de la fin, Lyon a imposé à un joueur (Mikautadze) qui aime l’OL de partir. Le remerciement dans le cas de Barcola, c’est que les supporters insultent sa mère à chaque fois qu’il revient. Mikautadze voulait rester et on lui a dit de partir, ça montre le vrai visage des clubs » a analysé l'ancien journaliste de la Chaîne L'Equipe. Une analyse qui ne manquera pas de faire débat chez les supporters de l'OL, lesquels sont notamment très rancuniers envers Bradley Barcola.

