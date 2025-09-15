OL : Bertrand Latour atomise Lyon

Tant qu'à vouloir faire l'intellectuel, 'le PSG tremble " c'est une métonymie pas une métaphore. Ou à la rigueur pour faire simple pour toi, une personnification. Le fuyard là, rires.
Campos pointe surtout du doigt l'étroitesse de sa relation avec ses coachs. Ce qui est une très bonne chose.
bravo a mr umtiti, il aura touché le graal
"Je n’ai pas revu les images, mais sur ce que je ressens sur le moment, il y a penalty, c’est clair et net." Le ressentit d'un joueur de foot pro, normal que ça échappe à un sportif de canapé. Comme toujours avec toi, tu transformes une déclaration avec malhonnêteté.
Évidement qu'il s'agit de métaphores bien entendu. Mais au vu des derniers résultats le PSG a bien souvent tenu son rang devant l'OM qui a déjoué devant le talent et le sérieux de nos joueurs. Le colosse là, rires.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Disappointed with the final result but proud to have taken my first steps with my new colors 💛 Focused on the @ChampionsLeague ✨ Thanks you for your support #GM9 #ToutVientAPoint