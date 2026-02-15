ICONSPORT_279767_0018
Waldemar Kita

Nantes va encore tout changer, le Spectre l'annonce !

FC Nantes15 févr. , 20:30
parHadrien Rivayrand
0
Le FC Nantes est plus que jamais en danger concernant sa survie dans l’élite du football français. Les Canaris pourraient décider, une nouvelle fois, de changer d’entraîneur prochainement.
Vendredi soir, à Monaco, le FC Nantes a de nouveau sombré en Ligue 1. Les hommes d’Ahmed Kantari sont plus que jamais dans la zone rouge du championnat et ont de quoi s’inquiéter pour leur maintien. Les Canaris vont devoir réagir rapidement, sous peine de connaître une relégation retentissante. Afin de changer le cours des choses, la direction du club est de nouveau pressentie pour procéder à un changement d’entraîneur. C’est du moins ce que croit savoir Gilles Favard, surnommé Le Spectre.

Le FC Nantes prêt à changer des choses prochainement ? 

Ces dernières heures, via son compte X, le consultant a en effet publié un message assez évocateur : « Changement en vue du côté du FC Nantes ». Gilles Favard dispose de bonnes sources au sein de l’entourage des Kita, et cette sortie est donc loin d’être anodine. Reste à savoir qui pourrait prendre la succession de Kantari afin de provoquer l’électrochoc nécessaire et assurer, au minimum, une place en barrages.

Lire aussi

Nantes : Kantari viré, le clan Kita s'activeNantes : Kantari viré, le clan Kita s'active
Lors de la prochaine journée de Ligue 1, le FC Nantes recevra Le Havre. Un adversaire sur le papier du même calibre, qui pourrait représenter l’occasion idéale de lancer une série positive pour les Canaris.
Quoi qu’il en soit, du mouvement pourrait intervenir d’ici la réception des Normands à la Beaujoire. Certains entraîneurs qui connaissent bien la maison jaune et verte sont actuellement libres de tout contrat, comme Antoine Kombouaré, déjà passé sur le banc nantais, ou encore Michel Der Zakarian, lui aussi ancien de la maison. Des profils expérimentés qui pourraient rassurer un vestiaire en manque de confiance et tenter de relancer la machine dans ce sprint final si important pour le maintien du club nantais.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_285236_0057
OM

OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair

Groupama Stadium OL
Ligue 1

OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_289630_0015
Rennes

Rennes menace d'attaquer L'Equipe en justice

Fil Info

15 févr. , 20:00
OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair
15 févr. , 19:46
OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
15 févr. , 19:30
Rennes menace d'attaquer L'Equipe en justice
15 févr. , 19:09
L1 : Lorient mate Angers, Auxerre coule Metz
15 févr. , 19:00
L'OL met un coup de règle sur les doigts d'Endrick
15 févr. , 19:00
L1 : Programme TV et résultats de la 22e journée
15 févr. , 18:10
L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !
15 févr. , 18:00
PSG : Dembélé énerve Luis Enrique, Ligue1+ sonne l’alerte

Derniers commentaires

OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Je pense que c'est son meilleur poste à Hateboer. Faut pas l'enterrer trop vite

OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Je pense que nartey va jouer en demi derrière sulc

OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair

C'est pas une mauvaise idée de donner la gérance au assos, la plupart des clubs en Espagne sont gérés par des assos

OM : Longoria jette l'éponge, Riolo est clair

J'ai lu que Mc Court est venu en France après 8 mois d'absence au vélodrome pour régler son compte avec khaleifi . Manque de pot pour le Ricain les marseillais lui ont réglé son compte

OM : Medhi Benatia annonce son départ de Marseille !

C'est souvent comme ça.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading