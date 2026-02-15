Nantes va encore tout changer, le Spectre l'annonce !

Le FC Nantes est plus que jamais en danger concernant sa survie dans l’élite du football français. Les Canaris pourraient décider, une nouvelle fois, de changer d’entraîneur prochainement.

Le Spectre. Vendredi soir, à Monaco, le FC Nantes a de nouveau sombré en Ligue 1 . Les hommes d’Ahmed Kantari sont plus que jamais dans la zone rouge du championnat et ont de quoi s’inquiéter pour leur maintien. Les Canaris vont devoir réagir rapidement, sous peine de connaître une relégation retentissante. Afin de changer le cours des choses, la direction du club est de nouveau pressentie pour procéder à un changement d’entraîneur. C’est du moins ce que croit savoir Gilles Favard, surnommé

Le FC Nantes prêt à changer des choses prochainement ?

Ces dernières heures, via son compte X, le consultant a en effet publié un message assez évocateur : « Changement en vue du côté du FC Nantes ». Gilles Favard dispose de bonnes sources au sein de l’entourage des Kita, et cette sortie est donc loin d’être anodine. Reste à savoir qui pourrait prendre la succession de Kantari afin de provoquer l’électrochoc nécessaire et assurer, au minimum, une place en barrages.

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, le FC Nantes recevra Le Havre. Un adversaire sur le papier du même calibre, qui pourrait représenter l’occasion idéale de lancer une série positive pour les Canaris.

Quoi qu’il en soit, du mouvement pourrait intervenir d’ici la réception des Normands à la Beaujoire. Certains entraîneurs qui connaissent bien la maison jaune et verte sont actuellement libres de tout contrat, comme Antoine Kombouaré, déjà passé sur le banc nantais, ou encore Michel Der Zakarian, lui aussi ancien de la maison. Des profils expérimentés qui pourraient rassurer un vestiaire en manque de confiance et tenter de relancer la machine dans ce sprint final si important pour le maintien du club nantais.