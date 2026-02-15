ICONSPORT_342936_0042

Serie A : Naples et la Roma se quittent bons amis

Serie A15 févr. , 22:40
parAlexis Rose
25e journée de Serie A :
Stade Diego-Armando-Maradona.
Naples - AS Rome : 2-2.
Buts : Spinazzola (40e), Alisson Santos (82e) pour Naples ; Malen (7e, 71e sur penalty) pour la Roma.
Avec ce nul, Naples reste 3e et la Roma 4e avec respectivement 50 et 47 points, soit à plus de 10 longueurs du leader, l'Inter Milan.
