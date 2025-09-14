ICONSPORT_270673_0059

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

OL14 sept. , 22:58
parGuillaume Conte
De retour en Ligue 1 cette saison, Ruddy Buquet a eu beaucoup de travail ce dimanche soir au Roazhon Park dans le match entre Rennes et Lyon.
Une rencontre que l’OL a longtemps maitrisé avant d’en perdre le fil suite au carton rouge récolté par Tyler Morton. Dans une action à 80 mètres de son propre but, l’Anglais a lâché un inutile tacle par derrière qui n’a pas vraiment laissé le choix à l’arbitre de la rencontre. Un carton rouge direct et un match qui change totalement de scénario. Menés 1-0, les Rennais se sont imposés 3-1 grâce à trois buts en fin de rencontre, mais cela n’a pas empêché la colère des Lyonnais. Le banc rhodanien s’est plaint de la décision contre Morton, mais surtout d’un rouge oublié pour une grosse semelle de Rouault en première période, sans que la VAR n’intervienne. 
Du côté des supporters lyonnais, c’était aussi l’incompréhension qui dominait car les Rennais auraient du terminer à 10 selon eux. « Rudy Buquet est nul, Frappart est nul, mais ils arbitrent toujours, et pire, les plus gros matchs », « Bravo Buquet, Bravo Frappart pour l’escroquerie en bande organisée », « La paire Buquet/Frappart c’est la pire de tous les temps », « La VAR Frappart et Buquet devront s'expliquer pour ce qu'ils ont fait en 1ére MT sur Rouault. Le tournant est là aussi », « Buquet n’est pas revenu à cette faute et n’a pas consulté la VAR mais il a mis rouge direct à une faute non grossière de Morton à 90 mètre du but adverse c’est une honte ce qui se passe ce soir à rennes contre Lyon », ont dénoncé des supporters lyonnais remontés de concéder la première défaite de la saison dans ces conditions. 
Articles Recommandés
Raphinha Barça
Liga

Liga : Le Barça colle une raclée à Valence

Rennes OL Morton
Ligue 1

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_270673_0024
Ligue 1

Rennes-OL : Le tacle de fou de Morton

Fil Info

22:53
Liga : Le Barça colle une raclée à Valence
22:43
L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou
22:42
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:26
Rennes-OL : Le tacle de fou de Morton
22:00
Le PSG a une énorme concurrence pour Bouaddi
21:35
OL : Tolisso célèbre comme Lacazette, c’est lui le nouveau buteur
21:00
Neymar privé de Coupe du monde, le Brésil le prévient
20:40
Zidane arrive, un joueur de Deschamps l'annonce
20:20
PSG : En pleurs, Kimpembe fait ses adieux au Parc

Derniers commentaires

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

J ai reçu une injustice Rennes- OM donc AIE pour les trolls

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

slt,je vois depuis tout a l'heure que tu enchaines tacle sur tacles^^

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

Salut Doug A eux d assumer face a leur betise

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

c'est sur qu'a regarder que ton club jouer tu ne peux pas faire de comparaison

L1 : L'OL se fait renverser par Rennes dans un match fou

en dehors de tout ça , on a toujours pas pris de but a 11 contre 11 cette année, et on estt certainement l'equipe la plus agreable a voir jouer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading