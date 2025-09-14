Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

De retour en Ligue 1 cette saison, Ruddy Buquet a eu beaucoup de travail ce dimanche soir au Roazhon Park dans le match entre Rennes et Lyon.

Une rencontre que l’OL a longtemps maitrisé avant d’en perdre le fil suite au carton rouge récolté par Tyler Morton. Dans une action à 80 mètres de son propre but, l’Anglais a lâché un inutile tacle par derrière qui n’a pas vraiment laissé le choix à l’arbitre de la rencontre. Un carton rouge direct et un match qui change totalement de scénario. Menés 1-0, les Rennais se sont imposés 3-1 grâce à trois buts en fin de rencontre, mais cela n’a pas empêché la colère des Lyonnais. Le banc rhodanien s’est plaint de la décision contre Morton, mais surtout d’un rouge oublié pour une grosse semelle de Rouault en première période, sans que la VAR n’intervienne.

Du côté des supporters lyonnais, c’était aussi l’incompréhension qui dominait car les Rennais auraient du terminer à 10 selon eux. « Rudy Buquet est nul, Frappart est nul, mais ils arbitrent toujours, et pire, les plus gros matchs », « Bravo Buquet, Bravo Frappart pour l’escroquerie en bande organisée », « La paire Buquet/Frappart c’est la pire de tous les temps », « La VAR Frappart et Buquet devront s'expliquer pour ce qu'ils ont fait en 1ére MT sur Rouault. Le tournant est là aussi », « Buquet n’est pas revenu à cette faute et n’a pas consulté la VAR mais il a mis rouge direct à une faute non grossière de Morton à 90 mètre du but adverse c’est une honte ce qui se passe ce soir à rennes contre Lyon », ont dénoncé des supporters lyonnais remontés de concéder la première défaite de la saison dans ces conditions.