OL-OGCN : Quentin, le CUP, la LFP… Les Bads Gones sont chauds

OL15 févr. , 22:15
parAlexis Rose
Ce dimanche soir, durant le match entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice, les Bad Gones ont multiplié les banderoles.
Grâce aux très bons résultats de l’OL depuis deux mois, la ferveur est revenue chez les supporters lyonnais. Si l’avant-match a été bouillant avec une hymne reprise par tout le Groupama Stadium et un craquage de fumigènes, qui a d’ailleurs retardé le début de la rencontre, les Bad Gones ont fait parler d’eux avec plusieurs banderoles. Le principal groupe de supporters de l'OL a d’abord a rendu un hommage à Quentin, le militant nationaliste mort samedi à l'âge de 23 ans à Lyon.
Puis les Bad Gones ont ensuite tiré sur la LFP et le Collectif Ultras Paris, le principal groupe de supporters du PSG. « CUP homophobe ? 15 ans à se la prendre par Nasser. Même la LFP ne fait pas mieux », pouvait-on lire dans le virage nord lyonnais. Ce message cinglant fait suite à la polémique autour des banderoles jugées homophobes déployées par le CUP lors du Classique entre le PSG et l’OM la semaine dernière. Celles-ci avaient provoqué de vives critiques et avaient relancé de nombreux débats, que les supporters lyonnais vont donc rallumer…
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

