OL-OGCN : Quentin, le CUP, la LFP… Les Bads Gones sont chauds

On a vraiment fait 2 mercatos de rêve cet été et cet hivers
ET le 2d !!!!! VAMOS
nartey ca a l air d etre une sacrée bonne pioche franchement
Dembelé il est bon qu un match et après il fait plus rien, il choisit ses match, c'est pas digne d un BO, mais on va l attendre au mondial si il fout rien il va se faire injecté par DD
Salah et konaté c étais prévu qu il partent ils sont cramé
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
⚽ OL - Nice 📢 Le message des Bad Gones pour Quentin ! 📆 Dimanche 15 février #OLOGCN
Les Bad Gones fustigent la LFP et le Collectif Ultras Paris : « CUP homophobe ? 15 ans à se la prendre par Nasser. Même la LFP ne fait pas mieux. »