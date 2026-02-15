ICONSPORT_334429_0090
PSG : Alerte pour Dembélé avant Monaco !

PSG15 févr. , 21:00
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG défiera l’AS Monaco ce mardi soir en Ligue des champions. Le club de la capitale devra composer avec plusieurs absences de marque…
Le Paris Saint-Germain est retombé dans ses travers face au Stade Rennais FC vendredi soir en Ligue 1. Une contre-performance loin d’être idéale avant de préparer un déplacement délicat sur la pelouse de l’AS Monaco en Ligue des champions.
Surtout que Luis Enrique devra encore composer sans plusieurs éléments importants, comme Senny Mayulu et Fabián Ruiz. D’autres incertitudes persistent également. C’est notamment le cas pour Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or a ressenti une gêne face au club breton et l’inquiétude grandit chez les pensionnaires du Parc des Princes à l’approche de cette échéance européenne.

Dembélé, crainte au PSG ? 

Selon les dernières informations du Parisien, Ousmane Dembélé reste toutefois fortement pressenti pour tenir sa place en Principauté face à l’AS Monaco. Rien n’est encore totalement acté, mais la tendance se veut rassurante.
Le quotidien précise : « La petite gêne ressentie par Ousmane Dembélé avant son remplacement par Gonçalo Ramos à la 73e minute ne semble pas de nature à remettre en cause sa participation. Le numéro 10 pourra jauger ses sensations lors de l’ultime séance. »
Le staff parisien devrait donc prendre une décision définitive à l’issue du dernier entraînement, en fonction des sensations de l’international français.

Le Paris Saint-Germain va donc encore patienter avant de savoir quels joueurs seront disponibles et surtout à 100 % pour tenter de décrocher un résultat positif sur la pelouse de l’AS Monaco.
João Neves est lui aussi légèrement touché, mais à l’instar d’Ousmane Dembélé, il devrait pouvoir tenir sa place en Principauté. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui n’a guère apprécié la prestation de ses joueurs face au Stade Rennais FC vendredi en Ligue 1.
Il ne serait d’ailleurs pas surprenant de voir certains éléments sanctionnés sportivement après cette performance décevante. Désiré Doué, dont les prestations sont moins abouties ces dernières semaines, pourrait notamment débuter la rencontre sur le banc.
1
