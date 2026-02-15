ASSE : Montanier a trouvé le secret

L’AS Saint-Etienne s’est imposée samedi à Guingamp. Une victoire importante qui permet aux Verts de mettre la pression sur le leader Troyen. Une victoire avec une stratégie aux antipodes des principes de l’ancien entraîneur Eirik Horneland.

C’est un Saint-Etienne métamorphosé qui s’est imposé ce samedi soir face à l’En avant Guingamp (2-1). Le nouvel entraîneur Philippe Montanier enchaîne un deuxième succès de rang en championnat, une première depuis mi-novembre pour l’ ASSE . L’ancien entraîneur de Toulouse met doucement en place ses méthodes dans le Forez. Des débuts réussis qui relancent la course à la montée au sein de l’antichambre de l’élite du football français.

Montanier, joue la carte du pragmatisme

Pour cela, le nouveau technicien de l’AS Saint-Etienne a changé ses plans par rapport aux principes mis en place par son prédécesseur. Ce samedi soir, l’AS Saint-Etienne n’a eu que 31% de possession de balle, mais autant de tirs et de tirs cadrés que son adversaire du soir. Si Eirik Horneland a souhaité avoir le ballon à tout prix lors de son passage dans le Forez, Philippe Montanier opte pour le pragmatisme. Cependant, l'entraîneur stéphanois attend de la progression de la part de son groupe : « On apprécie cette victoire, mais il y a encore pas mal de boulot, beaucoup de boulot. On a trouvé une solidité défensive même si c'était chaud en seconde période. La première période est un bon exemple à reproduire, avec une solidité défensive et une maîtrise collective », explique Montanier après la rencontre. Ce lundi, le leader troyen se déplace à Bastia pour conclure cette 23e journée. En attendant, l’ASSE se replace à un point des Aubois. Les quatre premières équipes du championnat se tiennent en 1 point. Ce qui promet du suspense pour la fin du championnat. Pour rappel, seules les deux premières équipes sont promues en Ligue 1 directement.