ASSE : Montanier a trouvé le secret

ASSE15 févr. , 21:30
parNathan Hanini
L’AS Saint-Etienne s’est imposée samedi à Guingamp. Une victoire importante qui permet aux Verts de mettre la pression sur le leader Troyen. Une victoire avec une stratégie aux antipodes des principes de l’ancien entraîneur Eirik Horneland.
C’est un Saint-Etienne métamorphosé qui s’est imposé ce samedi soir face à l’En avant Guingamp (2-1). Le nouvel entraîneur Philippe Montanier enchaîne un deuxième succès de rang en championnat, une première depuis mi-novembre pour l’ASSE. L’ancien entraîneur de Toulouse met doucement en place ses méthodes dans le Forez. Des débuts réussis qui relancent la course à la montée au sein de l’antichambre de l’élite du football français.

Montanier, joue la carte du pragmatisme

Pour cela, le nouveau technicien de l’AS Saint-Etienne a changé ses plans par rapport aux principes mis en place par son prédécesseur. Ce samedi soir, l’AS Saint-Etienne n’a eu que 31% de possession de balle, mais autant de tirs et de tirs cadrés que son adversaire du soir. Si Eirik Horneland a souhaité avoir le ballon à tout prix lors de son passage dans le Forez, Philippe Montanier opte pour le pragmatisme. Cependant, l'entraîneur stéphanois attend de la progression de la part de son groupe : « On apprécie cette victoire, mais il y a encore pas mal de boulot, beaucoup de boulot. On a trouvé une solidité défensive même si c'était chaud en seconde période. La première période est un bon exemple à reproduire, avec une solidité défensive et une maîtrise collective », explique Montanier après la rencontre. Ce lundi, le leader troyen se déplace à Bastia pour conclure cette 23e journée. En attendant, l’ASSE se replace à un point des Aubois. Les quatre premières équipes du championnat se tiennent en 1 point. Ce qui promet du suspense pour la fin du championnat. Pour rappel, seules les deux premières équipes sont promues en Ligue 1 directement.
Derniers commentaires

OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

On a vraiment fait 2 mercatos de rêve cet été et cet hivers

OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ET le 2d !!!!! VAMOS

OL - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

nartey ca a l air d etre une sacrée bonne pioche franchement

L'OM et Habib Beye, c'est déjà fini !

Dembelé il est bon qu un match et après il fait plus rien, il choisit ses match, c'est pas digne d un BO, mais on va l attendre au mondial si il fout rien il va se faire injecté par DD

Premier League : Liverpool va perdre gros cet été

Salah et konaté c étais prévu qu il partent ils sont cramé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

