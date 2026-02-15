ASSE : Montanier a trouvé le secret

L’AS Saint-Etienne s’est imposée samedi à Guingamp. Une victoire importante qui
permet aux Verts de mettre la pression sur le leader Troyen. Une victoire
avec une stratégie aux antipodes des principes de l’ancien entraîneur Eirik Horneland.
C’est un Saint-Etienne métamorphosé qui s’est imposé ce
samedi soir face à l’En avant Guingamp (2-1). Le nouvel entraîneur Philippe
Montanier enchaîne un deuxième succès de rang en championnat, une première
depuis mi-novembre pour l’ASSE
. L’ancien entraîneur de Toulouse met
doucement en place ses méthodes dans le Forez. Des débuts réussis qui relancent
la course à la montée au sein de l’antichambre de l’élite du football français.
Montanier, joue la carte du pragmatisme
Pour cela, le nouveau technicien de l’AS Saint-Etienne a
changé ses plans par rapport aux principes mis en place par son prédécesseur.
Ce samedi soir, l’AS Saint-Etienne n’a eu que 31% de possession de balle, mais autant de tirs et de tirs cadrés que son adversaire du soir. Si Eirik Horneland
a souhaité avoir le ballon à tout prix lors de son passage dans le Forez,
Philippe Montanier opte pour le pragmatisme. Cependant, l'entraîneur
stéphanois attend de la progression de la part de son groupe : « On
apprécie cette victoire, mais il y a encore pas mal de boulot, beaucoup de
boulot. On a trouvé une solidité défensive même si c'était chaud en seconde
période. La première période est un bon exemple à reproduire, avec une solidité défensive et une maîtrise collective », explique Montanier après la rencontre. Ce lundi, le leader
troyen se déplace à Bastia pour conclure cette 23e journée. En
attendant, l’ASSE se replace à un point des Aubois. Les quatre premières
équipes du championnat se tiennent en 1 point. Ce qui promet du suspense pour la
fin du championnat. Pour rappel, seules les deux premières équipes sont promues
en Ligue 1 directement.