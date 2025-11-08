ICONSPORT_275095_0291

Pas de guichets fermés à OL-PSG, le club prend la parole

Il reste des places en vente pour le match entre l'OL et le PSG de dimanche soir. Le club lyonnais assume ses tarifs élevés même si ça ne plait pas à tout le monde. 
Le Groupama Stadium, trop grand pour l’Olympique Lyonnais ? La question peut se poser pour ce stade très rarement plein, et qui ne l’est toujours pas à la veille du match face au PSG. Certes, l’enceinte de Décines sera copieusement garnie, car plus de 57.000 spectateurs sont attendus. Mais le remplissage a pris du temps. Il faut aussi chercher les raisons du côté des prix pratiqués. Assister à un match de football est parfois devenu un luxe quand on veut y aller en famille, et les Lyonnais n’échappent pas à la règle. 
Néanmoins, le mécontentement est là, et les tarifs pratiqués, notamment pour ceux qui ne sont pas abonnés et veulent voir ponctuellement un match, font grincer des dents. Cela avait été le cas pour le match de Coupe d’Europe face à Bâle, qui n’avait attiré que 35.000 spectateurs. L’OL en est bien conscient, mais assume totalement ses pratiques, et s’en explique dans Le Progrès. 

L'OL rappelle sa situation financière

La situation financière délicate de l’Olympique Lyonnais est notamment évoquée, mais aussi les efforts effectués pour que l’expérience des supporters et du grand public se passe le mieux possible. Ainsi, la sécurité est prise en charge par le club, tout comme des frais annexes comme le déploiement des tramways jusque tard les soirs de match. « Des choix forts, malgré notre situation économique complexe. On est très heureux de voir la mobilisation de nos supporters sur tous les matches depuis le début de la saison, c’est un soutien important quand on se souvient où nous étions en juillet », rappelle ainsi l’OL au journal régional. 
Une façon de souligner que le club rhodanien ne roule pas sur l’or, et ne peut pas se priver d’une très belle recette. Avec 60 euros pour un premier prix en tribunes pour les non-abonnés, l’OL a bien conscience de ne pas prendre des mesures très populaires. Le fait qu’il reste encore des places en vente à 85 euros sur la billetterie officielle à 24 heures de la rencontre démontre néanmoins la limite de l’augmentation des prix des places, même pour les gros matchs. 

