Endrick refuse Man United, il ne veut que l'OL

L'arrivée d'Endrick à l'OL cet hiver est une option hautement probable malgré la forte concurrence européenne. Manchester United en fait partie mais les Red Devils ont reçu une fin de non-recevoir du joueur et du Real Madrid.

Endrick et l' Olympique Lyonnais , un couple destiné à se former. Comme l'a démontré le match perdu au Betis, Lyon souffre de ne pas avoir un solide numéro 9 dans son équipe. De son côté, le jeune brésilien est totalement bloqué au Real Madrid. Il n'a disputé que 11 minutes au total cette saison, ne pouvant réellement progresser. Il va saisir l'opportunité laissée par les Merengue en janvier, à savoir rejoindre un nouveau club en prêt. L'OL part favori dans l'esprit du prodige de 19 ans.

L'OL surpasse Man United chez Endrick

Lyon offre une place de titulaire garantie, une équipe jeune qui tourne bien, la Ligue 1 et la Ligue Europa à disputer. Cela n'empêche pas le sixième de Ligue 1 d'être contesté par des formations réputées aux quatre coins de l'Europe. Manchester United en est une. Les Red Devils veulent dynamiser leur attaque avec le puissant brésilien et permettre à Ruben Amorim d'avoir une vraie alternative à Benjamin Sesko. Nettement plus riche que l'OL, Manchester United est prêt à mettre le prix pour arracher Endrick dans la dernière ligne droite.

Cependant, les Lyonnais peuvent dormir tranquilles selon le média anglais Caughtoffside. En effet, l'attaquant brésilien privilégie toujours Lyon et ne se montre pas intéressé par l'intérêt mancunien. Il sait que son temps de jeu ne sera jamais aussi élevé qu'à l'OL. Le Real Madrid a aussi refroidi les Red Devils. Ces derniers sont désireux d'acheter définitivement le jeune homme. Un projet impossible pour les Merengue qui ne veulent rien d'autre qu'un prêt sans option d'achat. Ils comptent toujours sur Endrick à l'avenir surtout s'il s'acclimate enfin au football européen au cours des 6 prochains mois.