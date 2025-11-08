ICONSPORT_276350_0128

OL : Le PSG offert sur un plateau, il y a un gros bémol

08 nov.
par Mehdi Lunay
Accueillir le PSG n'est jamais un cadeau... sauf peut-être dimanche pour l'Olympique Lyonnais. Plusieurs cadres parisiens sont blessés pour le match. Jérôme Rothen n'est toutefois pas si optimiste pour Lyon.
Si tous les clubs s'affrontent en Ligue 1, le calendrier et le contexte peuvent donner des matchs bien différents avec un même adversaire. Champion d'Europe en titre, le PSG est intouchable quand il est au top de sa forme. C'est précisément tout le contraire en ce mois de novembre. En effet, Paris est très affaibli avec une cascade de blessures dans son effectif : Désiré Doué s'est blessé à Lorient la semaine passée. Le Bayern aura coûté Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes aux Parisiens. Une malchance certaine sauf bien sûr pour l'Olympique Lyonnais, adversaire du PSG dimanche soir.
Satriano à Caen, pas sûr qu'il soit titulaire
- Jérôme Rothen
L'OL a une belle occasion de bousculer Paris en clôture de la 12e journée de Ligue 1 et surtout de prendre des points précieux. L'idéal serait de gagner ce choc pour se relancer dans la course à l'Europe. Inédite à domicile face au PSG depuis 2019, une victoire replacerait les Lyonnais à un seul petit point du champion d'Europe au classement. Si le contexte favorise Lyon, Jérôme Rothen hésite pourtant à miser sur les hommes de Paulo Fonseca. La faiblesse abyssale de l'attaque lyonnaise le dérange grandement.
« Avec tous les blessés du côté du PSG et ce qu’il s’est passé contre le Bayern, psychologiquement les Parisiens ont pris une claque. Ils ont pris une leçon pendant une mi-temps. [...] Derrière, il y a la mauvaise nouvelle d’avoir trois blessés Hakimi, Dembélé, Nuno Mendes qui se rajoutent à Doué. Il y a aussi les joueurs pas prêts à jouer un match de haut niveau comme Ruiz qui vient de revenir. Beaucoup de points d’interrogation, les Lyonnais doivent s’en servir. Le seul bémol, c’est un gros bémol : c’est l’aspect offensif. Quand tu as Fofana blessé, devant pour marquer c’est le néant. Satriano dans l’effectif de Caen en National, je suis pas sûr qu’il soit titulaire », a t-il expliqué sur RMC.

Heureusement pour Fonseca, l'OL a conservé ses vertus de courage, de générosité et de solidarité en défense. Une solidité qui a déjà permis de battre Lens, Marseille, Lille ou encore Strasbourg cette saison. Pourquoi pas ce PSG ?
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading