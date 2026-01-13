Panique à l’OL, Endrick sur le départ !

Les articles comme celui ci y en aura plein et meme si Endrick partait au Real on chercherait ailleurs quoi qu il arrive il partira soit maintenant ou dans 6 mois ^^
tu t es trompé de marché la
Je suis obligé d'applaudir plusieurs fois.. Aubam est resté chez lui au chaud pour ce match, mais il apparaît titulaire dans la compo de F01, comme paixao d'ailleurs... Ne changez rien 😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣
dans ce cas oui Gouiri en 9,5. et Aubam en 9. Dans tous les cas, DZ n utilise pas Greenwood avec ses points forts. la vitesse et le dribble. il recoit le ballon a l arret. des qu il accelere , il passe tout le monde. Donc meme sur l aile, il pourrait etre tellement plus fort avec un jeu different
À chaque fois qu'il a été positionnéen 10, je n'ai pas senti Greenwood très à l'aise. Par contre Gouiri oui. Mais poser 20M sur cet inconnu, j'espère que ça en vaudra le coup.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
¿Y SI ENDRICK VUELVE AL REAL MADRID SOLO DÍAS DESPUÉS DE IRSE? 😳 La cláusula en la cesión de Endrick al Olympique de Lyon que podría traerlo de vuelta al Real Madrid 👀 Lo cuenta @FabrizioRomano en #DAZNTRANSFER