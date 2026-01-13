ICONSPORT_282118_0008

Panique à l’OL, Endrick sur le départ !

Le Real Madrid s'est réservé le droit de rappeler Endrick à sa guise d'ici le 20 janvier. Et le départ de Xabi Alonso fait trembler l'OL.
Comme un poisson dans l’eau pour son premier match sous le maillot lyonnais, ce dimanche à Lille, Endrick est prêté par le Real Madrid pour enfin avoir du temps de jeu. Des minutes qu’il n’avait pas sous le maillot merengue avec Xabi Alonso comme entraineur. Le technicien espagnol ne lui faisait clairement pas confiance, le laissant sur le banc à chaque match sans même un regard pour lui pendant qu’il s’échauffait. Une situation intenable pour le Brésilien, déterminé à s’imposer un jour au Real, mais conscient qu’il avait besoin de temps de jeu pour espérer disputer la Coupe du monde en juin prochain.

La situation a changé au Real Madrid

Arrivé à l’OL dès la fin du mois de décembre, Endrick a enchaîné les séances pour parfaitement s’intégrer à la tactique de Paulo Fonseca, et cela s’est vu avec un but et des occasions contre Lille en Coupe de France. Les Lyonnais se frottent les mains de profiter de l’ancien de Palmeiras pendant six mois pour aider à atteindre les objectifs en Ligue 1 et en Coupe d’Europe.
Mais avec les événements qui se déroulent au Real Madrid, et le départ de Xabi Alonso, tout peut être remis en cause. Et ce de manière très rapide. C’est ce qu’annonce l’apôtre du mercato Fabrizio Romano dans une interview pour DAZN. Jusqu’au 20 janvier, le club espagnol a la possibilité de rappeler son joueur, en cas de grave blessure ou parce que le nouvel entraineur souhaitera l’avoir.
« On me dit que dans le prêt à l'Olympique Lyonnais, il y a une clause pour le Real Madrid, pour décider s'ils veulent contacter Lyon et faire revenir Endrick au club. Jusqu'au 20 janvier », a lancé Fabrizio Romano, pour qui le Real Madrid garde totalement la main sur ce dossier pendant une semaine, et peut mettre l’OL dans l’embarras en rappelant Endrick.
Ce n’est, pour le moment, pas la volonté du Real Madrid, et de son entraîneur intérimaire Alvaro Arbeloa. « Mais d'après ce qu'on me dit aussi, le joueur est très heureux à l'Olympique Lyonnais, il a bien commencé en marquant pour ses débuts, et l'intention est de continuer ainsi. Aussi parce qu'Álvaro Arbeloa était l’entraîneur de Gonzalo García au Castilla. Donc je pense que Gonzalo García va continuer à être un joueur important au Real Madrid sous Arbeloa, et Endrick devrait continuer à Lyon », a assuré le spécialiste italien du mercato. Entre une attaque qui ne donne pas satisfaction et un Endrick qui marque pour son premier match à l’OL, la Maison Blanche garde le pouvoir sur un rappel du Brésilien. Même si cela nuirait clairement aux très bonnes et anciennes relations entre l’OL et Florentino Pérez.

