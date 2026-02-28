ICONSPORT_271638_0438

PSG-OM : Une humiliation suprême en 2030 ou 2031 ?

OM28 févr. , 12:40
parGuillaume Conte
3
Le Stade Vélodrome est l'une des fiertés de la ville de Marseille. Une promesse électorale avant les élections pourrait donner un scénario à faire transpirer les supporters de l'OM.
Il n’y a pas qu’à Paris où les candidats à la mairie en vue des élections du mois prochain font des promesses liées au football. Porte-parole de Martine Vassal, Romain Simmarano a fait la promesse que, si la femme politique de droite mais qui a quitté Les Républicains était élue à la Mairie de Marseille, alors tout sera mis en oeuvre pour que le Vélodrome soit candidat à l’organisation de la finale de la Ligue des Champions en 2030 ou 2031.

Le Vélodrome rêve d'une finale de Ligue des Champions

Un voeu et une ambition qui peuvent se comprendre sachant que le stade du Boulevard Michelet a été copieusement rénové ces dernières années, et est désormais aux normes des plus hauts standards fixés par l’UEFA. Cela aurait donc de l’allure et donnerait un beau coup de projecteur à la ville qui se surnomme « la capitale de la Méditerranée ». Le cahier des charges est certes musclé, mais la France est connue pour son emplacement central en Europe et pour sa capacité d’organisation des grands évènements, même si la finale au Stade de France s’était très mal passée en 2022.
Avec ses 67.000 places et son toit intégral, le Vélodrome a de nombreux atouts à faire valoir. Et les rentrées financières ne seraient pas négligeables, pour le club comme pour la ville. Surtout que le stade de l’OM n’a jamais accueilli de finale de Coupe d’Europe, malgré sa riche histoire et celle de la formation olympienne.
Mais à l’heure où l’OM est en crise et où parler d’une performance en Ligue des Champions n’est même plus imaginable après le fiasco à Bruges, voir cette finale se dérouler dans quelques années au Stade Vélodrome fait rire jaune à Marseille. La crainte est évidente, celle de voir un PSG désormais parmi les grands d’Europe prendre ses aises dans la cité provençale et venir y disputer une finale de Ligue des Champions. Et peut-être même devenir le premier club français à remporter deux fois cette compétition, devant l’OM. Il y a encore du chemin avant de voir ce scénario se réaliser, mais l’humiliation serait forcément palpable à Marseille. Sans compter les problèmes sécuritaires à venir, car pour les finalistes de Coupe d’Europe, ce sont des dizaines de milliers de supporters du Paris SG qui arriveraient à la Gare Saint-Charles le jour du match.

Lire aussi

Un coup de sang de Frank McCourt après OM-OL ?Un coup de sang de Frank McCourt après OM-OL ?
OM : Un sondage terrible pour Medhi BenatiaOM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia
3
Articles Recommandés
Habib Beye ICONSPORT_352509_0037
OM

OM : Habib Beye est déjà fan de Tochukwu Nnadi

l inter fait une offre osee a l om carboni est concerne iconsport 237012 0072 385822
OM

Il faisait rêver l’OM, sa carrière est maudite

Fonseca OL
OL

L’OL n’a que des stars, le Celta en fait des tonnes

ICONSPORT_278343_0029
PSG

Le PSG trouve le concurrent parfait à Nuno Mendes

Fil Info

28 févr. , 14:20
OM : Habib Beye est déjà fan de Tochukwu Nnadi
28 févr. , 14:00
Il faisait rêver l’OM, sa carrière est maudite
28 févr. , 13:40
L’OL n’a que des stars, le Celta en fait des tonnes
28 févr. , 13:20
Le PSG trouve le concurrent parfait à Nuno Mendes
28 févr. , 13:06
Officiel : PSG-Nantes se jouera en avril
28 févr. , 13:00
« Rennes n’est pas un petit club », il demande du respect
28 févr. , 12:20
OL : Sulc pour 45 ME, l’Atlético dit oui
28 févr. , 12:00
PSG : Vitinha annonce son futur club

Derniers commentaires

OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

Marseille - Nantes y a pas si longtemps sinon atalanta et liverpool en LDC.

PSG-OM : Une humiliation suprême en 2030 ou 2031 ?

Tu sais à Marseille le toit intégral fin mai c’est pas franchement un pb.... Après 2030/2031 c’est tres tres loin.... en foot les choses peuvent changer tres vite... peut être même que l’OM sera en L2... et le PSG n'existera plus.😆😆

OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

c clairement ca en plus il me semble que marseille n'a perdu qu'un match de l1 a domicile .. et on a un effectif completement decimé entre blessures et fatigue .. le fait d'avoir un effectif limité qu'il y ait eu peu de coaching meme en cour de match a un impact direct aujourd'hui .. et au plus mauvais moment de la saison

L’OL n’a que des stars, le Celta en fait des tonnes

a l heure actuel sur le papier aucun joueur ne depassé 30M ^^ ils sont marrant les espagnols

OL : Sulc pour 45 ME, l’Atlético dit oui

son club ideal c'est lyon ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading