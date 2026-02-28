PSG-OM : Une humiliation suprême en 2030 ou 2031 ?

Le Stade Vélodrome est l'une des fiertés de la ville de Marseille. Une promesse électorale avant les élections pourrait donner un scénario à faire transpirer les supporters de l'OM.

Il n’y a pas qu’à Paris où les candidats à la mairie en vue des élections du mois prochain font des promesses liées au football. Porte-parole de Martine Vassal, Romain Simmarano a fait la promesse que, si la femme politique de droite mais qui a quitté Les Républicains était élue à la Mairie de Marseille , alors tout sera mis en oeuvre pour que le Vélodrome soit candidat à l’organisation de la finale de la Ligue des Champions en 2030 ou 2031.

Le Vélodrome rêve d'une finale de Ligue des Champions

Un voeu et une ambition qui peuvent se comprendre sachant que le stade du Boulevard Michelet a été copieusement rénové ces dernières années, et est désormais aux normes des plus hauts standards fixés par l’UEFA. Cela aurait donc de l’allure et donnerait un beau coup de projecteur à la ville qui se surnomme « la capitale de la Méditerranée ». Le cahier des charges est certes musclé, mais la France est connue pour son emplacement central en Europe et pour sa capacité d’organisation des grands évènements, même si la finale au Stade de France s’était très mal passée en 2022.

Avec ses 67.000 places et son toit intégral, le Vélodrome a de nombreux atouts à faire valoir. Et les rentrées financières ne seraient pas négligeables, pour le club comme pour la ville. Surtout que le stade de l’OM n’a jamais accueilli de finale de Coupe d’Europe, malgré sa riche histoire et celle de la formation olympienne.