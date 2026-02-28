ICONSPORT_280896_0040
Vitinha

PSG : Vitinha annonce son futur club

PSG28 févr.
parHadrien Rivayrand
Vitinha pourrait animer le mercato estival dans quelques mois. Le Real Madrid est sur le coup, même si le PSG refuse catégoriquement d’envisager le départ du Portugais.
Le PSG aura du pain sur la planche lors du prochain marché des transferts. Le club de la capitale semble décidé à opérer plusieurs changements. Mais s’il y a bien un joueur que Paris veut absolument conserver, c’est Vitinha.
Pourtant, le milieu de terrain portugais est très apprécié par le Real Madrid, qui pourrait être tenté de le recruter. Néanmoins, les chances de voir Vitinha quitter le PSG l’été prochain sont minces. Le talent lusitanien a visiblement un autre plan pour la suite de sa carrière et la Casa Blanca n’en fait pas partie.

Vitinha calme le Real Madrid 

Lors d’une interview accordée au média Canal11, Vitinha a en effet confié qu’il se verrait bien revenir un jour au FC Porto : « Rationnellement, je n’y pense pas ! Émotionnellement, oui, j’y pense à 100 % ».
Âgé de 26 ans, Vitinha a encore un bel avenir dans un grand club européen. Le temps de revenir au FC Porto n'est donc pas encore venu, mais la question se posera quand il aura terminé son passage à Paris. En attendant, le PSG souhaite profiter de ses talents encore de longues années pour continuer à remporter des titres importants.
Cependant, plus son contrat, qui court jusqu’en juin 2029, approchera de sa fin, plus Vitinha pourrait envisager un retour au Portugal. Reste à savoir ce que le FC Porto pourra lui proposer à ce moment-là, ainsi que ce qui se passera entre-temps, et si Vitinha pourrait être amené à quitter le PSG pour rejoindre un autre grand club européen.

Vitinha aura, avant cela, une saison à terminer avec le Paris Saint-Germain. Les matchs importants ne manqueront pas, entre la Ligue 1 et la Ligue des champions. Le club de la capitale aura notamment une revanche à prendre sur Chelsea, après la débâcle subie lors de la finale de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis.
0
