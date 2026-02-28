OL : Sulc pour 45 ME, l’Atlético dit oui

L'Olympique Lyonnais va avoir du travail pour garder Pavel Sulc, qui fait totalement craquer l'Atlético Madrid. Diego Simeone le veut, quitte à mettre beaucoup d'argent sur la table.

Révélation de la saison lyonnaise, Pavel Sulc n’en finit pas de surprendre. Son flair et sa faculté à se trouver au bon endroit au bon moment faisaient presque sourire au départ, mais le Tchèque continue sur sa lancée à chaque match, et ajoute à cela une débauche d’énergie qui ravit les supporters de l’OL . Et ce comportement, il fait particulièrement saliver l’Atlético de Madrid.

Diego Simeone adore Pavel Sulc

Si la presse anglaise évoquait la semaine dernière des intérêts appuyés de la part de la Premier League, c’est désormais du côté de l’Espagne que l’intérêt pour Pavel Sulc a filtré. Le média Esto Es Atleti, spécialisé dans le suivi de l’Atlético de Madrid, confirme ainsi l’intérêt des Matelassiers pour ce joueur offensif capable de jouer à tous les postes, de s’arracher sur chaque ballon, mais aussi d’apporter une touche technique dans la finition. Des qualités qui peuvent rappeler celles d’Antoine Griezmann, qui va quitter le club de la capitale espagnole dans quelques temps, pour aller en Floride du côté d’Orlando.

Cet intérêt supplémentaire continue de mettre l’Olympique Lyonnais en position de force en vue d’une grosse vente. Pavel Sulc, recruté pour 10 millions d’euros en provenance du Viktoria Plzen, a vu sa cote augmenter de façon spectaculaire. Des clubs allemands sont aussi venus aux renseignements. Et si l’OL se veut très gourmand en réclamant 45 millions d’euros, du côté de Mateu Alemany, le directeur sportif de l’Atlético, on est conscient qu’il faudra mettre plusieurs dizaines de millions d’euros pour aller chercher le Tchèque en raison de la concurrence.

Selon le média madrilène, cette somme n’est en tout cas pas inconcevable pour l’Atlético, dont l’entraineur Diego Simeone craque pour Pavel Sulc. « Simeone a toujours privilégié les joueurs qui travaillent pour l’équipe », ont confirmé des sources du club colchonero. Un engouement soudain donc pour un joueur dont les qualités collent avec la philosophie de jeu de l’entraineur argentin. Cela pourrait faire les affaires de l’OL cet été, même s’il n’est pas dit que Lyon dira oui à tous les départs.