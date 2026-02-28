Officiel : PSG-Nantes se jouera en avril

OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

c clairement ca en plus il me semble que marseille n'a perdu qu'un match de l1 a domicile .. et on a un effectif completement decimé entre blessures et fatigue .. le fait d'avoir un effectif limité qu'il y ait eu peu de coaching meme en cour de match a un impact direct aujourd'hui .. et au plus mauvais moment de la saison