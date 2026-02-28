ICONSPORT_266997_0672

Officiel : PSG-Nantes se jouera en avril

Ligue 128 févr. , 13:06
parGuillaume Conte
Au coeur d’un calendrier surchargé au mois de mars, le PSG a obtenu l’accord du FC Nantes, de la Ligue et des diffuseurs pour décaler son match prévu initialement le 15 mars. Celui-ci aura finalement lieu dans la semaine du 20 avril, ce qui permettra aux troupes de Luis Enrique de souffler entre les deux matchs contre Chelsea en Ligue des Champions.
« A la demande du Paris Saint-Germain afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation avec Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Conseil d’Administration de la LFP, après accord du FC Nantes, a décidé que le match Paris Saint-Germain - FC Nantes se jouera la semaine du 20 avril. La date et l’heure exactes de ce match seront définies ultérieurement », a fait savoir la Ligue.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading