Pavel Sulc

Le mercato de l’OL choque Pierre Ménès

OL12 janv. , 17:00
parEric Bethsy
1
Attentif au match de Coupe de France entre le LOSC et l’Olympique Lyonnais (1-2) dimanche soir, Pierre Ménès a apprécié le spectacle. Le journaliste applaudit surtout la performance des Gones et de leurs trouvailles sur le marché des transferts.
L’Olympique Lyonnais est à prendre au sérieux. Candidat au podium en championnat, l’actuel cinquième de Ligue 1 nourrit aussi de grandes ambitions dans les autres compétitions. « Bien sûr que l’OL a envie de gagner un trophée », a annoncé le capitaine Corentin Tolisso après le 16e de finale de Coupe de France remporté à Lille avec la manière, et sous le regard bluffé de Pierre Ménès. On le sait, le journaliste n’est pas le plus grand fan d’Endrick. Pas sûr que l’attaquant prêté par le Real Madrid l’ait déjà convaincu malgré son compteur débloqué dès ses débuts.

Lire aussi

OL : Pierre Ménès détruit EndrickOL : Pierre Ménès détruit Endrick
En revanche, l’ancien spécialiste de Canal+ se dit impressionné par d’autres recrues lyonnaises comme l’ailier Afonso Moreira et le polyvalent Pavel Sulc. « C'était un match sympa avec une équipe de Lyon étonnante et qui a, quoi qu'on veuille bien en dire, quand même fait un super recrutement, a commenté Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Parce qu'Afonso Moreira, Sulc… Tout ça, ce sont des joueurs qui apportent vraiment quelque chose à cette équipe. »
« Et avec Tolisso qui, quand il daigne jouer au football, reste quand même un joueur exceptionnel, il n'y a qu'à voir la déviation qu'il fait sur le but d'Endrick, c'est un geste de classe mondiale, a-t-il encensé. Moi j'ai été un petit peu plus déçu par Lille, notamment par leur pouvoir offensif finalement très limité. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'était un match très agréable à regarder. » En début de saison, il était bien difficile d’imaginer l’Olympique Lyonnais à ce niveau après un mercato dicté par de sérieux problèmes financiers.
1
Articles Recommandés
Arthur Atta
OM

L’OM lance une opération à 20 ME

ICONSPORT_257042_0017
Premier League

Manchester United a trouvé son nouvel entraineur

Mohamed Kaba
FC Nantes

Nantes enchaine avec un milieu de Serie A

Fil Info

12 janv. , 17:40
L’OM lance une opération à 20 ME
12 janv. , 17:20
Manchester United a trouvé son nouvel entraineur
12 janv. , 17:20
Nantes enchaine avec un milieu de Serie A
12 janv. , 16:30
Furieux, le Real donne déjà rendez-vous au Barça
12 janv. , 16:00
CdF : Bayeux a une chance sur un million de taper l'OM
12 janv. , 15:30
Lille : Un demi-stade contre l’OL, Genesio est dégoûté
12 janv. , 14:52
Accord OM-Roma pour Robinio Vaz
12 janv. , 14:50
Officiel : Le jeune Madjo quitte Metz pour Aston Villa

Derniers commentaires

CdF : Bayeux a une chance sur un million de taper l'OM

Orsoni et courbis décédés....mauvaise journée pour les mafieux... Bon repos avec nanard .manque plus que bernes.....

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Bah politique de jeune talent mais pour faire des biftons derrière... après ca peut être une bonne stratégie si derrière tu reprend des holjberg greenwood ou autres gros joueurs confirmé tout en gardant quelques jeunes.. mais après faut pas rêver si y'a des sous a faire sur des joueurs ils ne se generons pas... greenwood selon les offres cet été c'est adieu..

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Bien entendu que le talent sans travail cest rien mais le fait de gagner 60k ou 500k ne change rien si le mec est un branleur ça restera un branleur meme a X millions de salaire tout est une question de motivation voir d'éducation..rien avoir avec le financier tu peux gagner 600k par moi si t'es un féru de boulot tu le restera... Pour le reste on verra bien perso je le vois bien attaquant de l'équipe de france .. après a savoir si il fera la carrière d'Henry ou de R9 .. qui sait... le talent il l'a.. moi je lui souhaite...

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Je suis pas de ton avis.. je pense que chaque cas doit être réglé au cas par cas en fonction du talent.. il n'y a pas de barème meme en sorti d'étude si tu sais te vendre.... cest surtout aux club de ne pas se tromper et de filer de gros salaire uniquement a celui qui en vaut la peine.. si la roma lui propose plus avec un temps de jeu similaire et que lui est sur de son talent et de pouvoir s'y imposer.. perso je lui en veut pas

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

Au delà du fait que Moreira semble être une bonne pioche c'est aussi le fait que cela va créer une super émulation et que Fofana va devoir se battre pour reprendre sa place et cela ne peut être que bénéfique pour l'équipe. Moreira aurait pu être moyen et faire juste le job par intérim mais là, non seulement il fait le job mais en plus il fait un super job qui va pousser Fofana à se surpasser.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading