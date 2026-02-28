Le PSG trouve le concurrent parfait à Nuno Mendes

ICONSPORT_278343_0029

Le PSG commence déjà à placer ses pions pour le prochain mercato estival. Un profil attire particulièrement l’attention en Belgique, du côté du  KRC Genk.
Le Paris Saint-Germain recherche des joueurs capables de s’intégrer au style de jeu de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol serait convaincu de l’intérêt de renforcer à nouveau significativement le PSG l’été prochain. L’objectif principal sera notamment de trouver une doublure de haut niveau pour Nuno Mendes. Les champions d’Europe pourraient bien trouver leur bonheur en Belgique, avec Yaimar Medina, qui plaît beaucoup aux pensionnaires du Parc des Princes.

Medina, une nouvelle pépite bientôt au PSG ? 

Ces dernières heures, le média Sporza a confirmé que le PSG a même récemment supervisé le latéral gauche équatorien de 21 ans. Dans la capitale française, Medina pourrait retrouver son compatriote Willian Pacho. Estimé à environ 4 millions d’euros, Medina pourrait finalement être vendu plus cher, compte tenu de l’intérêt d’autres clubs pour son profil. C’est notamment le cas de Chelsea, qui ne manquera pas d’arguments financiers pour séduire à la fois le joueur et le KRC Genk.

Si le PSG veut sécuriser l’arrivée de Medina, il faudra agir rapidement et efficacement. Luis Enrique aime travailler avec des jeunes joueurs ambitieux et désireux de succès au plus haut niveau, capables de s’intégrer rapidement dans son système. Le Paris Saint-Germain est pressenti pour frapper fort lors du prochain mercato estival. Tous les secteurs du terrain pourraient être renforcés et la défense est concernée pour accueillir de nouveaux talents.
Luis Campos et Luis Enrique partagent la même vision pour l’avenir du Paris Saint-Germain et certains joueurs devront faire face à une concurrence accrue afin de maintenir leur niveau de performance. Même Nuno Mendes, bien qu’étant un élément clé du dispositif parisien, ne sera pas épargné et pourrait voir son poste challengé pour continuer à progresser et rester au sommet.
