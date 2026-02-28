L’OL n’a que des stars, le Celta en fait des tonnes

Adversaire de l’Olympique Lyonnais en huitièmes de finale de la Ligue Europa, le Celta Vigo se prépare à défier l’ogre de la compétition. Les Espagnols sont impressionnés par l’effectif rhodanien selon eux rempli de joueurs confirmés.

Quoi qu’il arrive, le Celta Vigo ne comptait pas débarquer en huitièmes de finale de la Ligue Europa dans la peau du favori. L’actuel sixième de Liga s’est fait une place en passant par les barrages. Le tirage au sort lui réservait donc une double confrontation face à l’Olympique Lyonnais ou Aston Villa. Résultat, le tombeur du PAOK Salonique (1-2, 1-0) au tour précédent a hérité du représentant français.

Les Gones ayant terminé la phase de ligue en tête du classement, le Celta Vigo a toutes les raisons de se faire petit. Mais son directeur du football Marco Garcés a peut-être un peu exagéré… A l’approche du match aller prévu le 12 mars en Espagne, le dirigeant a présenté l’Olympique Lyonnais comme un grand d’Europe qui a empilé les joueurs confirmés dans son effectif. « Nous avions deux potentiels adversaires difficiles et nous tombons sur l'équipe française. Je préfère la cuisine française », a d’abord plaisanté Marco Garcés.

Aucun joueur à moins de 40 M€ - Marco Garcés

« C'est un adversaire très compliqué. Ils ont un effectif impressionnant, aucun joueur ne vaut moins de 40 millions d'euros, a osé le directeur du football. Mais nous sommes dans une bonne période. Nous pouvons rivaliser et nous pouvons battre Lyon. Il y a des raisons de rêver. C'est important de garder cette intention de continuer à rêver. Les attentes génèrent de la pression, mais rêver, non. Lors des tours suivants, si nous y accédons, nous jouerons à domicile au match retour. C'est vraiment déterminant parce que le fait de jouer à Balaídos change les résultats. » Hormis Endrick, le Celta Vigo n’a pas l’air de connaître Lyon et ses mésaventures de l’été dernier.