Fonseca OL

L’OL n’a que des stars, le Celta en fait des tonnes

OL28 févr. , 13:40
parEric Bethsy
1
Adversaire de l’Olympique Lyonnais en huitièmes de finale de la Ligue Europa, le Celta Vigo se prépare à défier l’ogre de la compétition. Les Espagnols sont impressionnés par l’effectif rhodanien selon eux rempli de joueurs confirmés.
Quoi qu’il arrive, le Celta Vigo ne comptait pas débarquer en huitièmes de finale de la Ligue Europa dans la peau du favori. L’actuel sixième de Liga s’est fait une place en passant par les barrages. Le tirage au sort lui réservait donc une double confrontation face à l’Olympique Lyonnais ou Aston Villa. Résultat, le tombeur du PAOK Salonique (1-2, 1-0) au tour précédent a hérité du représentant français.
Les Gones ayant terminé la phase de ligue en tête du classement, le Celta Vigo a toutes les raisons de se faire petit. Mais son directeur du football Marco Garcés a peut-être un peu exagéré… A l’approche du match aller prévu le 12 mars en Espagne, le dirigeant a présenté l’Olympique Lyonnais comme un grand d’Europe qui a empilé les joueurs confirmés dans son effectif. « Nous avions deux potentiels adversaires difficiles et nous tombons sur l'équipe française. Je préfère la cuisine française », a d’abord plaisanté Marco Garcés.
Aucun joueur à moins de 40 M€
- Marco Garcés
« C'est un adversaire très compliqué. Ils ont un effectif impressionnant, aucun joueur ne vaut moins de 40 millions d'euros, a osé le directeur du football. Mais nous sommes dans une bonne période. Nous pouvons rivaliser et nous pouvons battre Lyon. Il y a des raisons de rêver. C'est important de garder cette intention de continuer à rêver. Les attentes génèrent de la pression, mais rêver, non. Lors des tours suivants, si nous y accédons, nous jouerons à domicile au match retour. C'est vraiment déterminant parce que le fait de jouer à Balaídos change les résultats. » Hormis Endrick, le Celta Vigo n’a pas l’air de connaître Lyon et ses mésaventures de l’été dernier.
1
Articles Recommandés
Habib Beye ICONSPORT_352509_0037
OM

OM : Habib Beye est déjà fan de Tochukwu Nnadi

l inter fait une offre osee a l om carboni est concerne iconsport 237012 0072 385822
OM

Il faisait rêver l’OM, sa carrière est maudite

ICONSPORT_278343_0029
PSG

Le PSG trouve le concurrent parfait à Nuno Mendes

Fil Info

28 févr. , 14:20
OM : Habib Beye est déjà fan de Tochukwu Nnadi
28 févr. , 14:00
Il faisait rêver l’OM, sa carrière est maudite
28 févr. , 13:20
Le PSG trouve le concurrent parfait à Nuno Mendes
28 févr. , 13:06
Officiel : PSG-Nantes se jouera en avril
28 févr. , 13:00
« Rennes n’est pas un petit club », il demande du respect
28 févr. , 12:40
PSG-OM : Une humiliation suprême en 2030 ou 2031 ?
28 févr. , 12:20
OL : Sulc pour 45 ME, l’Atlético dit oui
28 févr. , 12:00
PSG : Vitinha annonce son futur club

Derniers commentaires

OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

Marseille - Nantes y a pas si longtemps sinon atalanta et liverpool en LDC.

PSG-OM : Une humiliation suprême en 2030 ou 2031 ?

Tu sais à Marseille le toit intégral fin mai c’est pas franchement un pb.... Après 2030/2031 c’est tres tres loin.... en foot les choses peuvent changer tres vite... peut être même que l’OM sera en L2... et le PSG n'existera plus.😆😆

OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

c clairement ca en plus il me semble que marseille n'a perdu qu'un match de l1 a domicile .. et on a un effectif completement decimé entre blessures et fatigue .. le fait d'avoir un effectif limité qu'il y ait eu peu de coaching meme en cour de match a un impact direct aujourd'hui .. et au plus mauvais moment de la saison

L’OL n’a que des stars, le Celta en fait des tonnes

a l heure actuel sur le papier aucun joueur ne depassé 30M ^^ ils sont marrant les espagnols

OL : Sulc pour 45 ME, l’Atlético dit oui

son club ideal c'est lyon ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading