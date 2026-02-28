Il faisait rêver l’OM, sa carrière est maudite

Valentin Carboni avait signé à l’OM à l’été 2024 en prêt depuis l'Inter. Le milieu de terrain argentin n’a cependant pas fait long feu dans la cité phocéenne, et cela ne s'arrange pas du tout.

L’ OM a tenté quelques coups sur le marché des transferts ces derniers mois et l’un d’eux était Valentin Carboni. Le joueur souhaitait se relancer loin de l’Inter, qui l’avait prêté en France avec une option d’achat fixée à environ 35 millions d’euros par les Lombards. Mais il n’aura disputé que quatre rencontres avec l’OM, miné par les blessures.

De retour à l’Inter, il a ensuite été prêté successivement au Genoa, puis en Argentine, au Racing Club. Pourtant, Valentin Carboni continue de connaître des difficultés et vient d’apprendre une terrible nouvelle qui va encore compliquer sa carrière au plus haut niveau.

Carboni ne s'en sort pas...

Selon plusieurs médias argentins, dont Olé, l’ancien joueur de l’OM souffre en effet d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Il sera absent des terrains pour les huit prochains mois. Ce n’est pas la première fois qu’il est victime de ce type de blessure, puisqu’il avait déjà subi une rupture des ligaments croisés du genou gauche en 2024.

Carboni est actuellement prêté au Racing jusqu’à la fin de l’année 2026, mais l’Inter pourrait le voir revenir plus tôt que prévu. À seulement 20 ans, Valentin Carboni va devoir redoubler d’efforts pour revenir au plus haut niveau et prouver que son potentiel exceptionnel n’a pas été entamé par ces blessures à répétition. Son mental est mis à rude épreuve alors qu’il était pourtant considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football argentin.

Depuis son prêt au Racing Club, Carboni avait disputé cinq matchs, dont trois en tant que titulaire, montrant peu à peu qu’il commençait à retrouver des sensations sur le terrain. Malheureusement, cette dynamique prometteuse a été brutalement interrompue par une nouvelle blessure majeure.