l inter fait une offre osee a l om carboni est concerne iconsport 237012 0072 385822

Il faisait rêver l’OM, sa carrière est maudite

OM28 févr. , 14:00
parHadrien Rivayrand
0
Valentin Carboni avait signé à l’OM à l’été 2024 en prêt depuis l'Inter. Le milieu de terrain argentin n’a cependant pas fait long feu dans la cité phocéenne, et cela ne s'arrange pas du tout.
L’OM a tenté quelques coups sur le marché des transferts ces derniers mois et l’un d’eux était Valentin Carboni. Le joueur souhaitait se relancer loin de l’Inter, qui l’avait prêté en France avec une option d’achat fixée à environ 35 millions d’euros par les Lombards. Mais il n’aura disputé que quatre rencontres avec l’OM, miné par les blessures.
De retour à l’Inter, il a ensuite été prêté successivement au Genoa, puis en Argentine, au Racing Club. Pourtant, Valentin Carboni continue de connaître des difficultés et vient d’apprendre une terrible nouvelle qui va encore compliquer sa carrière au plus haut niveau.

Carboni ne s'en sort pas... 

Selon plusieurs médias argentins, dont Olé, l’ancien joueur de l’OM souffre en effet d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Il sera absent des terrains pour les huit prochains mois. Ce n’est pas la première fois qu’il est victime de ce type de blessure, puisqu’il avait déjà subi une rupture des ligaments croisés du genou gauche en 2024.
Carboni est actuellement prêté au Racing jusqu’à la fin de l’année 2026, mais l’Inter pourrait le voir revenir plus tôt que prévu. À seulement 20 ans, Valentin Carboni va devoir redoubler d’efforts pour revenir au plus haut niveau et prouver que son potentiel exceptionnel n’a pas été entamé par ces blessures à répétition. Son mental est mis à rude épreuve alors qu’il était pourtant considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football argentin.
Depuis son prêt au Racing Club, Carboni avait disputé cinq matchs, dont trois en tant que titulaire, montrant peu à peu qu’il commençait à retrouver des sensations sur le terrain. Malheureusement, cette dynamique prometteuse a été brutalement interrompue par une nouvelle blessure majeure.
0
Articles Recommandés
Habib Beye ICONSPORT_352509_0037
OM

OM : Habib Beye est déjà fan de Tochukwu Nnadi

Fonseca OL
OL

L’OL n’a que des stars, le Celta en fait des tonnes

ICONSPORT_278343_0029
PSG

Le PSG trouve le concurrent parfait à Nuno Mendes

Fil Info

28 févr. , 14:20
OM : Habib Beye est déjà fan de Tochukwu Nnadi
28 févr. , 13:40
L’OL n’a que des stars, le Celta en fait des tonnes
28 févr. , 13:20
Le PSG trouve le concurrent parfait à Nuno Mendes
28 févr. , 13:06
Officiel : PSG-Nantes se jouera en avril
28 févr. , 13:00
« Rennes n’est pas un petit club », il demande du respect
28 févr. , 12:40
PSG-OM : Une humiliation suprême en 2030 ou 2031 ?
28 févr. , 12:20
OL : Sulc pour 45 ME, l’Atlético dit oui
28 févr. , 12:00
PSG : Vitinha annonce son futur club

Derniers commentaires

OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

Marseille - Nantes y a pas si longtemps sinon atalanta et liverpool en LDC.

PSG-OM : Une humiliation suprême en 2030 ou 2031 ?

Tu sais à Marseille le toit intégral fin mai c’est pas franchement un pb.... Après 2030/2031 c’est tres tres loin.... en foot les choses peuvent changer tres vite... peut être même que l’OM sera en L2... et le PSG n'existera plus.😆😆

OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

c clairement ca en plus il me semble que marseille n'a perdu qu'un match de l1 a domicile .. et on a un effectif completement decimé entre blessures et fatigue .. le fait d'avoir un effectif limité qu'il y ait eu peu de coaching meme en cour de match a un impact direct aujourd'hui .. et au plus mauvais moment de la saison

L’OL n’a que des stars, le Celta en fait des tonnes

a l heure actuel sur le papier aucun joueur ne depassé 30M ^^ ils sont marrant les espagnols

OL : Sulc pour 45 ME, l’Atlético dit oui

son club ideal c'est lyon ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading