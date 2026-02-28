ICONSPORT_359780_0053

« Rennes n’est pas un petit club », il demande du respect

Rennes28 févr. , 13:00
parGuillaume Conte
Bien placé dans la course à l'Europe, le Stade Rennais se prend à retrouver des ambitions. La dernière recrue du club breton demande du respect pour ses nouvelles couleurs.
Absent des Coupes d’Europe ces deux dernières saisons, le Stade Rennais est de nouveau en position de retrouver les matchs en semaine, avec sa 6e place actuelle. C’est encore fragile, et le changement d’entraineur intervenu récemment le démontre, mais le potentiel est là, à l’image de la victoire face au PSG il y a deux semaines. Malgré des recrutements décevants, le club breton a décidé de se renforcer au mois de janvier en faisant venir Sebastian Szymanski. Un bel investissement pour faire signer le joueur de Fenerbahçe, et ajouter une touche technique à la création du jeu.
Une intégration parfaitement réussie pour le Polonais, qui apporte de la qualité et permet aux Rennais de vivre une belle période. Le pari n’était de tout façon pas fait au hasard pour Szymanski, persuadé d’avoir fait le bon choix en rejoignant un club qui se donne les moyens d’être européen. « Le Stade Rennais n’est pas un petit club, il a participé de nombreuses fois à des coupes d’Europe. Je n’ai jamais joué contre eux mais je les connaissais, notamment grâce à Kamil Grosicki par le passé et Frankie plus récemment. Il m’a plein dit de bonnes choses sur le club avant mon arrivée à Rennes, il n’a fait que confirmer mon envie de rejoindre le Stade Rennais », a livré le Polonais, qui n’a pas caché son admiration pour les installations de la Piverdière, parmi les plus performantes et efficaces d’Europe.
« Peu de clubs bénéficient d’un centre d’entraînement comme le nôtre. C’est un équipement incroyable qui nous permet d’être pleinement focus sur le football, la progression et la préparation des matchs. On a aussi un joli stade », a livré le milieu de terrain, qui sait qu’il sera attendu pour confirmer sa bonne forme, dès ce samedi contre Toulouse.

